勞退自提者報稅請注意！6%自提勞退可自薪資所得總額中扣除

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-31 20:20

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明天即是新的 114 年度，事業單位即將申報員工 113 年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」，勞保局提醒各事業單位，申報時應將勞工於該年度內個人自願提繳退休金金額，於申報薪資所得總額中扣除，以免勞工多繳稅款。也請各位勞工們務必要記得在明（114）年度報稅時，再次確認自提金額是否已自當年度個人薪資所得總額中扣除。

勞工退休金組長勞保局楊佳惠表示，為了鼓勵勞工自願提繳退休金，依《勞工退休金條例》規定，勞工在每月工資 6% 範圍內自願提繳退休金的金額，不計入提繳年度薪資所得課稅。因此，事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，對於有自願提繳退休金的勞工，應將其年度內自願提繳金額，填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，且給付總額欄位須扣除該自願提繳金額。

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勞保局舉例說明，如 113 年度勞工每月工資總額為 4 萬 5,000 元 (勞退月提繳工資歸級為 4 萬 5,800 元)，年終獎金 2 個月，全年薪資所得為 63 萬元 (4 萬 5,000 元 ×14 個月)，另當年度每月自願提繳 6% 退休金，則 113 年度扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報 3 萬 2,976 元 (4 萬 5,800 元 ×6%×12 個月)，給付總額欄位應填報 59 萬 7,024 元 (63 萬元 - 3 萬 2,976 元)。