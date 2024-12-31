台股進補！當沖降稅再延3年 2025年第一個交割日1/6即適用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-31 16:47

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力拚在今年的最後一天過關，立法院會今 (31) 日三讀修正通過證券交易稅條例第 2 條之 2 及第 12 條條文修正草案，台股當沖交易證交稅減半優惠再延長 3 年，至民國 116 年 12 月 31 日止，優惠稅率維持千分之 1.5。1114 年第 1 個股市交易日 114 年 1 月 2 日當日進行之當沖即減半按 1.5‰課徵證交稅，並於 114 年 1 月 6 日（T+2 日）進行交割。

財政部說明，證交稅條例本次修正重點如下：

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一、延長現股當日沖銷交易（下稱當沖交易）證交稅稅率 1.5‰（下稱當沖降稅措施）3 年至 116 年 12 月 31 日。

二、刪除證交稅繳款書之寄存送達及公示送達規定，回歸行政程序法相關規定辦理。

財政部表示，當沖降稅措施自 106 年 4 月 28 日實施以來成效符合預期目標，考量該項措施將於今日屆期，為降低國際政治及經濟情勢變動對我國資本市場之衝擊，上開條文之修正有助促進證券市場持續發展及降低市場不確定性；另證交稅繳款書之送達，回歸行政程序法規定辦理，可減少實務作業困擾及徵納雙方爭議。

財政部進一步說明，依中央法規標準法第 13 條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第 3 日起發生效力；次依證交稅條例第 3 條第 1 項規定，證交稅由代徵人於每次買賣交割之當日，按規定稅率代徵。

財政部說明，為讓延長當沖降稅措施順利銜接 113 年 12 月 31 日不中斷，即 114 年度第 1 個股市交易日 114 年 1 月 2 日當日進行之當沖交易即應減半按 1.5‰課徵證交稅，而該日（T 日）起進行之當沖交易案件係於 114 年 1 月 6 日（T+2 日，原為 1 月 4 日，為星期六，延至次一工作日）起進行交割。