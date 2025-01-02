〈台股開盤〉元月行情出師不利？2025年開紅盤跌百點痛失2萬3及季線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 09:37

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台北股市 (2) 日開出 2025 年首日開盤，在連日市場量能萎縮之下，市場人氣未見有效回籠，台股集中市場加權股價指數以 22975.71 點平低盤開出 ，未見領頭族群，台積電 (2330-TW) 以 1070 元開出，市場專家指出，台股在 5 日線之下震盪，但技術高檔指標尚未見轉弱，投資人以區間操作爲宜。

台北股市 2 日集中市場加權股價指數早盤以 22975.71 點開出，早盤指數最低 22922.36 點，摜破季線並痛失 2 萬 3 關卡，最高來到 23035.58 點，預計全場成交值 2609 億元。盤中金融股跌 0.2%，航運股上漲 0.44%，觀光餐飲類股上漲 0.17%，電子股下跌 0.24%。

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資深證券分析師簡伯儀指出，台股呈現量縮震盪格局，在大盤跌破 5 日線且量能萎縮之下，以區間操作爲宜。

資深證券分析師黃漢成說，台股要留意機器人及網通概念股的再度噴出，注意 12 月營收的表現。尤其在 12 月有標案入帳的網通股族群上。