〈台股開盤〉元月行情出師不利？2025年開紅盤跌百點痛失2萬3及季線
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 09:37
台北股市 (2) 日開出 2025 年首日開盤，在連日市場量能萎縮之下，市場人氣未見有效回籠，台股集中市場加權股價指數以 22975.71 點平低盤開出 ，未見領頭族群，台積電 (2330-TW) 以 1070 元開出，市場專家指出，台股在 5 日線之下震盪，但技術高檔指標尚未見轉弱，投資人以區間操作爲宜。
台北股市 2 日集中市場加權股價指數早盤以 22975.71 點開出，早盤指數最低 22922.36 點，摜破季線並痛失 2 萬 3 關卡，最高來到 23035.58 點，預計全場成交值 2609 億元。盤中金融股跌 0.2%，航運股上漲 0.44%，觀光餐飲類股上漲 0.17%，電子股下跌 0.24%。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股呈現量縮震盪格局，在大盤跌破 5 日線且量能萎縮之下，以區間操作爲宜。
資深證券分析師黃漢成說，台股要留意機器人及網通概念股的再度噴出，注意 12 月營收的表現。尤其在 12 月有標案入帳的網通股族群上。
早盤台股權值股台積電下跌、廣達 (2382-TW) 上漲、鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 今天早盤走強，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 走平 ，玉晶光 (3406-TW) 股價強勢上漲。
IC 載板類股走勢互異上，欣興 (3037-TW) 上漲、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 漲跌互見。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數上漲，並以萬海的漲勢最強。
在操作建議上，國票證券指出，當前具基本面佳個股，股價若有適度回檔，宜尋覓切入機會。近日盤面上，光通、機器人和 BBU，輪番為資金聚集要地，當前熱度未消，仍可偏多因應。另板卡族群於 CES 展上推出新的顯卡，有望引起換機潮流，相關大廠營運可期，當前股價已適度修正，可積極偏多布局。
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