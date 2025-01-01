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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5595元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 00:40


截至台北時間01日00:40，紐元/美元下跌0.0044點跌幅達0.78%，暫報0.5595點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.67%
  • 近 1 週：-0.16%
  • 近 3 月：-11.11%
  • 近 6 月：-7.31%
  • 今年以來：-10.80%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.91，本日下跌0.52%
  • 歐元/美元相關性0.75，本日下跌0.56%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日下跌0.29%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日下跌0.43%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌0.46%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.76，本日下跌0.39%

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紐元/美元0.559-0.87%
澳元/美元0.6181-0.59%
歐元/美元1.0353-0.52%
英鎊/美元1.2514-0.29%

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