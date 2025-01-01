外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.0356元
鉅亨網新聞中心 2025-01-01 00:00
截至台北時間01日00:00，歐元/美元下跌0.0051點跌幅達0.49%，暫報1.0356點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.59%
- 近 1 週：+0.02%
- 近 3 月：-6.54%
- 近 6 月：-2.86%
- 今年以來：-5.77%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.29%
- 美元/瑞郎相關性-0.84，本日下跌0.23%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.18%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.5%，報1.3666元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5595元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.3641元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.82%，報20.807元
上一篇
下一篇