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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.0356元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 00:00


截至台北時間01日00:00，歐元/美元下跌0.0051點跌幅達0.49%，暫報1.0356點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.59%
  • 近 1 週：+0.02%
  • 近 3 月：-6.54%
  • 近 6 月：-2.86%
  • 今年以來：-5.77%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.75，本日下跌0.66%
  • 歐元/加幣相關性0.73，本日下跌0.34%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日下跌0.2%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.29%
  • 美元/瑞郎相關性-0.84，本日下跌0.23%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.18%

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歐元/美元1.0353-0.52%
紐元/美元0.5591-0.85%
加幣/美元0.6944-0.30%
英鎊/美元1.2515-0.29%

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