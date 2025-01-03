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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.48%，報1.4853元

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 23:00


截至台北時間03日23:00，歐元/加幣上漲0.0071點漲幅達0.48%，暫報1.4853點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.26%
  • 近 1 週：-1.55%
  • 近 3 月：-0.89%
  • 近 6 月：+0.58%
  • 今年以來：-0.77%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.75，本日上漲0.26%
  • 歐元/澳元相關性0.54，本日上漲0.18%
  • 英鎊/美元相關性0.53，本日上漲0.2%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.64，本日上漲0.36%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.57，本日上漲0.1%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.56，本日上漲0.25%

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