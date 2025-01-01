史上首見！金融三業前11月大豐收 稅前盈餘衝破兆元大關
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-01 22:05
受惠股市多頭行情，台灣金融三業 2024 年前 11 月稅前盈餘合計達新台幣 1 兆 221.43 億元，年增 44.15%，為史上首見突破兆元大關，更已超越歷年全年紀錄，其中，銀行獲利占比高達 52%，並創下歷年同期新高，證券業獲利亦創同期新高，保險業則寫下次高紀錄。
金管會公布最新統計，整體銀行業 2024 年前 11 月稅前盈餘合計達 5311.8 億元，提前改寫歷年新高紀錄，年增 8.5%。其中，本國銀行前 11 月稅前盈餘 4949.5 億元，同創新高，年增 9.1%，外銀稅前盈餘合計 189.2 億元，年增達 15%，另外，陸銀 34.7 億元、信合社 43.6 億元、票金 79.1 億元、儲匯 15.7 億元，僅陸銀、儲匯較去年同期衰退。
銀行局副局長林志吉分析，銀行業獲利創新高，主要受惠「三支柱」持續增加，包括國銀手續費淨收益、利息淨收益及投資淨收益皆呈成長，其中又以手續費淨收益成長最為顯著，主因金融商品銷售不錯，挹注財管手續費收入，另外，信用卡及放款業務手收亦同步增加。
林志吉進一步說明，另二個變動較大的業別，一是外銀，前 11 月稅前盈餘增加 24.7 億元，主要因 2023 年備抵呆帳費用較高，2024 年則無此項因素干擾；二為儲匯，獲利減少 27.2 億元，因近二年升息的關係，導致利息淨收入減少。
保險業方面，整體壽險業 2024 年前 11 月稅前盈餘達 3263 億元，年增 188.8%；產險業 2024 年前 11 月稅前盈餘達 250 億元，年增 55.3%。二業別合計稅前盈餘 3513 億元，年增 172.1%。
保險局副局長蔡火炎分析，壽險獲利大幅增加主因淨投資損益增加 2383 億元，業務承保損失增加 122 億元，營業費用增加 119 億元；產險業則受惠業務承保利益增加 104 億元。
證券、期貨及投信業方面，其中，全體券商 2024 年前 11 月稅前盈餘突破千億大關，達 1079.04 億元，年增 57.77%，主要受惠台股價量齊揚；期貨商 2024 年前 11 月稅前盈餘 88.4 億元，年增 34.49%；投信業 2024 年前 11 月稅前盈餘 229.19 億元，年增 49.45%。三業合計 1396.63 億元，年增 54.66%。
證期局副局長高晶萍分析，證券商因股市成交值比去年同期增加，加權指數也同步上升，帶動經紀、承銷、自營業務收入增加。期貨商經紀業務較去年同期操作績效更好，自營與承銷營業利益均較去年同期增加。
投信業部分，受惠資產管理規模成長，公募基金規模今年來到 9.6 兆元，較去年同期 6.3 兆元大增 3.2 兆元，隨著 AUM 增加，經理費收入也因此增加。
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