史上首見！金融三業前11月大豐收 稅前盈餘衝破兆元大關

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銀行局副局長林志吉分析，銀行業獲利創新高，主要受惠「三支柱」持續增加，包括國銀手續費淨收益、利息淨收益及投資淨收益皆呈成長，其中又以手續費淨收益成長最為顯著，主因金融商品銷售不錯，挹注財管手續費收入，另外，信用卡及放款業務手收亦同步增加。

林志吉進一步說明，另二個變動較大的業別，一是外銀，前 11 月稅前盈餘增加 24.7 億元，主要因 2023 年備抵呆帳費用較高，2024 年則無此項因素干擾；二為儲匯，獲利減少 27.2 億元，因近二年升息的關係，導致利息淨收入減少。