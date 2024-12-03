〈眾達法說〉光纖通道產品明年Q1出貨 預期2025年成CPO應用元年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-03 17:16

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光通訊廠眾達 - KY(4977+TW) 今 (3) 日舉行法說會表示，32G、64G 高階光纖通道產品將在明年第一季出貨，同時看好 2025 年將是 CPO 技術應用元年，相關產品將於明年進行認證，預計 2026 年可望進入放量階段。

眾達 - KY 表示，主力產品已從低速的 16G、10G 產品，轉向較高階的 32G、64G 及 128G 光纖通道產品；其中 32G 第三代產品已在第三季完成認證，第四季客戶需求開始增加，將優先滿足明年第一季、尤其是農曆年前的客戶需求

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至於 64G 短距離及長距離產品也開始有早期需求，預計 2025 年將有明顯成長，128G 產品則已投入前期設計開發，28G 產品則進入前期設計開發階段。在共同結構光學（CPO）領域，公司預計 2025 年通過客戶認證並量產，2026 年進入放量階段。

眾達 - KY 表示，光通訊產業最重要的核心技術就是雷射設計，自成立以來即與全球頂尖雷射技術廠商 Broadcom(AVGO-US) 建立合作關係，是 Broadcom 多項光通訊產品的獨家生產廠商，產品直接供貨，完全不會有缺料問題。

面對地緣政治風險，眾達 - KY 表示，在生產基地布局上，自 2019 年中美貿易戰後，即在馬來西亞檳城設立工廠，並取得工廠執照及各項認證。目前採用蘇州及馬來西亞雙廠生產模式，兩廠使用相同設備及製程，所能貢獻的營收相近，因此可因應美國政府可能的限制措施。