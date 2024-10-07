藥華藥前三季營收年增逾9成 Q4營運展望正向
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 13:00
藥華藥 (6446-TW)9 月營收以罕見新藥 Ropeg 的美國銷售為主，9 月營收達 9.3 億元，年月雙增，且連續 5 個月創新高，累計前三季營收達 66.7 億元，年增逾 9 成。藥華藥指出，對於第四季營運展望樂觀，將持續成長。
藥華藥 9 月營收 9.3 億元，月增 3.45%，年增 1.32 倍；累計今年前三季營收 66.7 億元，年增 92.94%。
藥華藥指出，Ropeg 筆行注射器已接獲 FDA 通知，將在收到申請後的 60 天內回覆是否進入正式審查階段，若無需補充資料，Ropeg 筆行注射器的審查目標日期 (PDUFA date) 為 2025 年 1 月 10 日，將全力配合 FDA 的審核進程，盡快將 Ropeg 筆行注射器推向市場。
日本市場部分，Ropeg 銷售表現也亮眼，今年 6 月起日本健保政策允許患者自行注射 Ropeg，每次可領取至多 90 天的藥量，大幅提升病人用藥億元，並推升日本市場營收。此外，藥華藥日本子公司在 10 月 1 日推出藥品宅配服務，患者可更輕鬆取得藥品，有助拓展日本市場。
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