藥華藥前三季營收年增逾9成 Q4營運展望正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 13:00

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藥華藥 (6446-TW)9 月營收以罕見新藥 Ropeg 的美國銷售為主，9 月營收達 9.3 億元，年月雙增，且連續 5 個月創新高，累計前三季營收達 66.7 億元，年增逾 9 成。藥華藥指出，對於第四季營運展望樂觀，將持續成長。

藥華藥 9 月營收 9.3 億元，月增 3.45%，年增 1.32 倍；累計今年前三季營收 66.7 億元，年增 92.94%。

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藥華藥指出，Ropeg 筆行注射器已接獲 FDA 通知，將在收到申請後的 60 天內回覆是否進入正式審查階段，若無需補充資料，Ropeg 筆行注射器的審查目標日期 (PDUFA date) 為 2025 年 1 月 10 日，將全力配合 FDA 的審核進程，盡快將 Ropeg 筆行注射器推向市場。