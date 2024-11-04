藥華藥申請T細胞受體免疫療法一期臨床試驗 細胞療法重要里程碑

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-04 10:21

‌



藥華藥 (6446-TW) 公告，已向衛福部食藥署 (TFDA) 申請進行 T 細胞受體 (TCR-T) 免疫療法 TCRT-ESO-A2-TW 用於治療末期實體腫瘤患者的第一期臨床試驗，代表藥華藥跨足細胞療法領域達到重要里程碑。

藥華藥指出，細胞療法成為治療實體腫瘤的創新技術。TCR-T 免疫療法透過將病人的 T 細胞在體外進行基因改造，使其具備精準識別和攻擊腫瘤細胞的能力，再回輸至病人體內進行治療。與其他療法相比，TCR-T 療法的獨特優勢在於能識別腫瘤細胞內部的豐富癌症抗原種類，因此被視為有高度潛力對抗實體腫瘤。

‌



在全球 TCR-T 療法的發展中，美國 FDA 於今年 8 月核准 Adaptimmune Therapeutic 旗下的 TCR-T 療法 Tecelra，用於先前接受過化療的不可切除或轉移性滑膜肉瘤成人患者。

Tecelra 為全球首個獲准治療實體腫瘤的 T 細胞療法，也是全球首個獲准上市的 TCR-T 療法，同時也是滑膜肉瘤患者也迎來新治療選擇，顯示該療法的高療效，顯現未來 TCR-T 細胞療法的研發與核准將為癌症治療帶來更多元化的選擇，特別是針對傳統療法無效的癌症類型。

此外，藥華藥表示，根據與 Axis 的合作協議，藥華藥與 Axis 在台灣合作進行 TCRT-ESO-A2-TW 治療的初步臨床研究，藥華藥也擁有與 Axis 優先協議 TCRT-ESO-A2-TW 相關授權的權利。

藥華藥進一步說明，已在南港生技園區的實驗室建置 T 細胞療法用藥的研發基地以及細胞製備設施，Axis 則提供相關技術及設備，並積極培訓專業人才。