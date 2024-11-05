藥華藥美國及日本市場業績成長 10月營收年增逾6成

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藥華藥表示，美國 FDA 完成 Ropeg 筆型注射器申請 (sBLA) 的審查目標日期 (PDUFA date) 為 2025 年 1 月 10 日，希望盡早將產品推向市場，以滿足患者需求。另外，美國子公司已啟動商業數據分析，為未來發展做更完整的規劃，預期 Ropeg 在美國的覆蓋率將持續攀升。

臨床試驗部分，Ropeg 用於原發性血小板過多症 (ET) 的全球第三期臨床試驗，預計最快今年底到明年初取得頂線結果 (top-line results)。 Ropeg 用於早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風險 1 級的明顯原發性骨髓纖維化 (PMF) 的第三期臨床試驗計畫，也已獲得日本 PMDA 核准。