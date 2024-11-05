藥華藥美國及日本市場業績成長 10月營收年增逾6成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-05 19:56
藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，指出 10 月罕見血癌新藥 Ropeg 以美國銷售市場為主，且美國與日本市場業績持續成長，帶動 10 月營收達 9.1 億元，年增逾 6 成。
藥華藥 10 月營收 9.1 億元，月減 1.94%，年增 67.02%；累計今年 1 至 10 月營收 75.88 億元，年增 89.40%。
藥華藥表示，美國 FDA 完成 Ropeg 筆型注射器申請 (sBLA) 的審查目標日期 (PDUFA date) 為 2025 年 1 月 10 日，希望盡早將產品推向市場，以滿足患者需求。另外，美國子公司已啟動商業數據分析，為未來發展做更完整的規劃，預期 Ropeg 在美國的覆蓋率將持續攀升。
日本市場方面，藥華藥日本子公司於 10 月 1 日推出藥品宅配服務，患者可以更方便取得藥品，這項新服務也逐步發酵，推升日本營收持續成長。
臨床試驗部分，Ropeg 用於原發性血小板過多症 (ET) 的全球第三期臨床試驗，預計最快今年底到明年初取得頂線結果 (top-line results)。 Ropeg 用於早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風險 1 級的明顯原發性骨髓纖維化 (PMF) 的第三期臨床試驗計畫，也已獲得日本 PMDA 核准。
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