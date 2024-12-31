市場押注「病夫」歐元明年將與美元平價

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-31 19:50

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市場預測，到明年年底，歐元與美元 1:1 平價的機率為 50%，而目前匯率為 1 歐元兌 1.04 美元。自從川普在 11 月以壓倒性優勢贏得美國大選以來，這個可能性顯著提高。在大選前，投資者認為歐元在 2025 年底前達到與美元平價的機率只有五分之一。

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摩根大通在給客戶的一份報告中表示：「歐元仍然是 G10 中最疲軟的貨幣。」 「美國政策的不確定性加劇了歐元的疲軟，但核心結構性問題更為深層。」

德國是歐洲最大的經濟體，在 2024 年經濟停滯，預計在 2025 年也幾乎沒有增長。愛爾蘭、義大利和德國，是最容易受到關稅影響的國家，其中後兩個國家每年向全球最大經濟體美國出口大量汽車。

牛津經濟研究院的 Javier Corominas 表示，歐元區經濟增長緩慢，表明歐洲央行將比美國聯準會更快地降息，這也會對歐元造成壓力。他說：「這表明降息將持續到 2025 年。」

由於通貨膨脹下降，政策制定者愈來愈擔心經濟增長放緩，歐洲央行今年已經 4 次降息。

然而，川普威脅說，在他 1 月 20 日重返白宮後，將對進口商品徵收全面關稅，他此前曾將關稅描述為「字典裡最美的詞」。中國進口到美國的商品可能面臨高達 60% 的關稅，而來自其他國家的商品可能面臨高達 20% 的關稅。