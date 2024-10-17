〈焦點股〉佳能企業AI光學出貨增受惠 股價爆量上漲觸及漲停
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-17 12:50
佳能企業 (2374-TW) 受惠多項 AI 光學產品出貨頻率增加，其中透過 AI 鏡頭結合 Nvidia AI 平台運用於農業科技並接獲日本光學大廠訂單，而智慧城市的 AI 鏡頭產品也將陸續出貨，股價在今 (17) 日爆量逾 1.96 萬張上漲，股價並觸及漲停價 50.6 元。
光學元件廠佳能企業最新營收，2024 年 9 月營收 5.75 億元，創 63 個月來新高，月增 0.13%，年增 12.74%，第三季營收爲 17.11 億元，季增 11.5%，年增 8.3%，也改寫 21 季來新高，佳能指出，第三季多數營收來自 360 度相機及多功能複合相機，但商用車的 AI 鏡頭也已開始出貨。
佳能 2024 年 1-9 月營收 45.06 億元，年增 24.87%。
佳能主管指出，2024 年第三季佳能多數營收仍來自 360 度相機及多功能複合相機，但商用車的 AI 鏡頭也已開始出貨，佳能企業在目前高度競爭的車用鏡頭市場，應用光學及 AI 技術直探客戶需求，與客戶共研出科技滿足生活應用的光學產品。
佳能企業目前出貨動能仍在預期之內，越南第二廠也進入少量生產階段，其他東莞、台灣五股、越南一廠生產都如規劃。國際客戶對佳能企業的產品設計及生產製造管理都給予肯定。
佳能企業 2024 年上半年營收 27.95 億元，毛利率 28.24%，稅後純益 2.97 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.04 元。
同時，由於能率亞洲 (7777-TW) 登錄興櫃後股價急漲，佳能投資持有能率亞洲股權 4.92%，同時，能率創新 (5392-TW) 持有 18.45%，股價今天都表態大漲。
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