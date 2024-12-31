金管會創新處成立 彭金隆六字期許培養更多「瞭望員」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 16:33

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金管會成立「金融市場發展及創新處」，由原綜合規劃處長胡則華擔任首任處長，創新處下設四科，分別為金融創新一科、金融創新二科、綠色金融科、金融發展科，將負責推動金融業創新發展，主委彭金隆今 (31) 日親自出席揭牌儀式，他以「主動、創新、發展」六字來描繪創新處的三大價值，金管會各局有很多能幹、解決問題的水手，期許創新處能夠培養更多瞭望員，把規模做大、找到更多前瞻的範疇。

彭金隆透露，今年 4/11 與閣揆卓榮泰討論金融監理應該怎麼做時，腦中浮現兩句話，一則「金融監理強度不能鬆」，二則「金融市場發展不能忘」，他希望建立一個安全與發展並進的新金融市場，因此，當時向院長爭取成立金融發展的新單位，院長一口允諾，但因中央部會的局數已滿，只能先從一個處開始。

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彭金隆指出，歷經 7 個月又 11 天，終於催生「金融市場發展及創新處」的誕生，雖然在編制、人力上距離真正的理想目標還有段距離，不過，這是一個非常重要的開始，不僅是他個人對於創新處有非常高度的期待，也是整個市場、整個國家的期待。

彭金隆以精簡六字來描繪創新處的三大價值，也是他對創新處的期許，分別是「主動、創新、發展」，簡單來說，傳統金融監理是等事做，現在要找事做，做別人沒想到的事、做很多的人想到但沒做、做別人想到但沒做好的事，透過兩個創新的科，想辦法把處的規模做大，探索新的範疇、方向做得更多。

彭金隆認為，金融監理就像駕駛一艘船，船上有非常多能幹、能夠解決問題的水手，也就是各個業務局，展望未來，希望有更多能夠看見明日方向的瞭望員，創新處的專長不在於解決今天眼前的問題，重點是要幫我們金融監理應該有更前瞻的看法，並與市場攜手並進，創新處選在 2024/12/31 揭牌意義非凡，希望明年有全新的氣象。

胡則華擔任「金融市場發展及創新處」處長。(鉅亨網記者陳于晴攝)

胡則華致詞時指出，創新處有三大使命，一是主動前瞻，將會以此態度去面對金融市場的所有參與者；二為創新合作，尤其面對數位化時代，金融科技的發展、創新一定要走的路，需要大家一起來合作；三是永續繁榮，永續發展也是未來要做的事，希望大家能在過程中一起找到商機。

創新處下設四科，第一科為金融創新一科，成立單一窗口統籌金融科技案件之諮詢、評估及實際案件之受理；訂定發布金融創新發展相關規範、指引、要點等；促進金融科技之國際交流及蒐集分析趨勢等。

第二科金融創新二科，業務範圍為管理創新園區；督導國內大型創新領域展覽論壇；規劃與執行生態圈合作事項；規劃金融科技專案補助及篩選評估；規劃國內新創技術海外輸出、資金與合作案之媒合；規劃金融科技及監理科技之人才培育等。

第三科綠色金融科規劃執行及管考綠色及轉型金融行動方案；蒐集、研析淨零與轉型議題之趨勢；推動先行者聯盟淨零工作平台；擴大綠色及轉型金融之國際交流及專業輸出；規劃國內宣導及教育訓練等。