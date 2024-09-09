光學元件廠8月營收除大立光吃蘋果登新高外 先進光也創高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-09 17:54
光學元件廠 2024 年 8 月陸續出爐，除大立光 (3008-TW) 營收竄上 70.18 億元創新高之外，今 (9) 日公布的先進光 (3362-TW) 8 月營收續創新高，達 4.1 億元，月增 1.28%，年增 10.5%。
先進光 2024 年 1-8 月營收 28 億元，年增 8.73%。
先進光為全球筆記型電腦 (NB) 鏡頭供應商，主要客戶為 ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple 及 ASUS 等國內外知名筆記型電腦品牌，市占率逾 60%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化，且微軟作業系統世代更迭，推進企業用戶的系統升級，可望帶動筆記型電腦汰舊換新需求。
此外，預期今年平板電腦的外形與功能有所突破，製造商著重於可摺疊設計及無需佩戴眼鏡即可觀看之 3D 影像，筆記型電腦及平板電腦市場的逐步復甦，有望成為先進光營運成長動能。
先進光主攻 NB 鏡頭，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，先進光目前塑膠鏡片月產能約 1800 萬片，因應客戶需求，台中新廠將於 2024 年第一季開始量產，月產能約 1100 萬片，加計原有產能，全產能可達 3000 萬片；同時，因應車用客戶要求，2023 年也投資約 2 億元建置模造玻璃產線，引進 6 台模造鏡片設備及精密設備。先進光在越南廠以玻璃鏡片生產為主，月產能約 300 萬片。
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