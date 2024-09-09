光學元件廠8月營收除大立光吃蘋果登新高外 先進光也創高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-09 17:54

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光學元件廠 2024 年 8 月陸續出爐，除大立光 (3008-TW) 營收竄上 70.18 億元創新高之外，今 (9) 日公布的先進光 (3362-TW) 8 月營收續創新高，達 4.1 億元，月增 1.28%，年增 10.5%。

先進光 2024 年 1-8 月營收 28 億元，年增 8.73%。

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先進光為全球筆記型電腦 (NB) 鏡頭供應商，主要客戶為 ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple 及 ASUS 等國內外知名筆記型電腦品牌，市占率逾 60%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化，且微軟作業系統世代更迭，推進企業用戶的系統升級，可望帶動筆記型電腦汰舊換新需求。

此外，預期今年平板電腦的外形與功能有所突破，製造商著重於可摺疊設計及無需佩戴眼鏡即可觀看之 3D 影像，筆記型電腦及平板電腦市場的逐步復甦，有望成為先進光營運成長動能。