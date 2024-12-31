〈2024封關〉比台積電更飆！上市櫃102檔全年翻倍漲 世紀勇奪第一飆股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-31 18:26

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2024 年台股封關，在台積電 (2330-TW) 全年飆漲逾 80% 的激勵下，台股加權指數狂飆 5104 點，創史上最大漲點，事實上，除了台積電從大牛股變成大飆股，統計全年有多達 102 檔上市櫃個股漲幅超過 100% ，其中 2024 前 5 大飆股中，上櫃個股就占了 4 檔，世紀 (5314-TW) 年漲幅達 913%， 勇奪上市上櫃第一飆股。

上櫃個股世紀 (5314-TW) 今 (31) 日股價大漲 7.44%，以 780 元作收，全年漲幅 913% ，搶在封關日擠下光聖的 825%，成為上市櫃第一飆股。此外合麒 (8937-TW) 漲 604%、錦明 (3230-TW) 漲 552%、泰偉 (3064) 漲 545% 則分居第 3-5 名飆股。

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據統計，全年 102 檔上市櫃個股漲幅超過 100%，極具 AI 和機器人題材的個股多有斬獲，台灣精銳 (4583-TW) 漲幅達 350%，所羅門 (2359-TW) 漲逾 300%，鈞興 - KY(4571-TW) 和高鋒 (4510-TW) 也有 200% 以上漲幅。

各大法人均看好，2025 年仍是 AI 蓬勃發展的一年，相關電子廠商仍具發展潛力。

而第一金投顧則提到，近期有幾個產業開始好轉可以關注，包括運動休閒、重電和綠能。

其中，過去幾年受到美國升息導致消費減少影響，美系服飾品牌商庫存金額於 2022 年達到歷史高點，Nike、Gap、LULU 庫存金額已逐季降低，又 Gap 庫存金額已低於疫情前水準，Nike、LULU 庫存也較去年同期減 10%，預期 2025 年拉貨動能逐步回溫。

製鞋方面，Adidas 和 On Holding 第三季庫存去化順利並上調全年財測，將是 2025 年亮點。

重電方面則是受惠強韌電網計畫和 AI 崛起，造成電力需求上升，重電在手訂單已看到 2027 年。