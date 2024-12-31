〈2024封關〉台積電收1075元 全年飆漲82% 市值居全球第十大

台積電去年以 593 元封關，自第一季法說釋出全年強勁成長的展望後，股價即一路上揚，全年在 5/3 奈米與 CoWoS 先進封裝需求強勁下，營收與獲利表現均大幅躍升，象徵台積電在先進製程與先進封裝領域已是一個人的武林，也吸引各路資金簇擁，推升股價在 10 月下旬時一度衝上 1,100 元，寫下歷史新高。