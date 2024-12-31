〈2024封關〉台積電收1075元 全年飆漲82% 市值居全球第十大
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-31 17:28
台股今 (31) 日收在 23,035.1 點，2024 年加權指數一共上漲 5,104.29 點，漲幅 28.47%，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日收在 1,075 元，全年共大漲 482 元，漲幅高達 81.28%，市值達 27.88 兆元，若以 ADR 收盤價 200.39 美元計算，市值則為 1.039 兆美元，為全球第十大。
台積電去年以 593 元封關，自第一季法說釋出全年強勁成長的展望後，股價即一路上揚，全年在 5/3 奈米與 CoWoS 先進封裝需求強勁下，營收與獲利表現均大幅躍升，象徵台積電在先進製程與先進封裝領域已是一個人的武林，也吸引各路資金簇擁，推升股價在 10 月下旬時一度衝上 1,100 元，寫下歷史新高。
台積電 11 月營收 2,760.58 億元，月減 12.15%，年增 33.99%，為歷年同期新高，累計前 11 月合併營收約 2 兆 6,161.45 億元，年增 31.8%；台積電先前已調升全年美元營收預估，預計年增幅預計將近 30%。
台積電法說會也預計在明年 1 月 16 日舉辦，預計將公布今年第四季財報與明年展望，屆時包括產業景氣、資本支出、先進封裝與先進製程產能擴充進度、美國總統川普就任後的政策等，都將是外資關注焦點。
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