印度BIS PVC認證執行再延 台塑、華夏搶攻印度市占延宕

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-31 18:31

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印度化學品和化肥部日前宣布，將 PVC 產品的品質控制令（QCO）執行期限從 2024 年 12 月 24 日延後至 2025 年 6 月 24 日，是第二次延後執行，使得尚未取得 BIS 認證的中國等廠商仍可在 2025 年上半年出口 PVC 至印度，已取得 BIS 認證的台塑、華夏擴大印度市占的計畫將延宕。

法人指出，目前全球 PVC 市場供過於求，中國年產能約 2800 萬噸，但需求僅 1900 萬噸。加上印度於 10 月底宣布對包括台灣在內的多國徵收反傾銷稅，其中台塑的稅率為每噸 74 美元，處於中等水準，將墊高台廠外銷印度的成本。

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印度化學品及化工部原於 2021 年推出品質管控令，要求出口至印度的 PVC 等石化品必須完成 BIS 認證，供應商需經過申請和工廠檢查等程序。目前全球僅有台塑 (1301-TW)、華夏 (1305-TW) 在內的 5 家台、日、韓 PVC 業者已取得認證。