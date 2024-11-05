大立光10月營收65.48億元略優上月 爲今年次高 年增3.6% 保守看待Q4

大立光 2024 年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高，季增 72.5%，年增 39.04%。但大立光執行長林恩平在先前的法說會中指出，大立光 11 月的動能會明顯下滑，並且保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的 2025 年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。