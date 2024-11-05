大立光10月營收65.48億元略優上月 爲今年次高 年增3.6% 保守看待Q4
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-05 17:08
光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 10 月營收爲 65.48 億元，爲今年單月次高，月增 0.35%，年增 3.6%，與公司原預估出貨動能相符，大立光 2024 年 1-10 月營收 477.94 億元，年增 28.21%。
大立光 2024 年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高，季增 72.5%，年增 39.04%。但大立光執行長林恩平在先前的法說會中指出，大立光 11 月的動能會明顯下滑，並且保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的 2025 年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。
大立光統計，由 10 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。
大立光 2024 年 1-9 月營收 412.48 億元，毛利率 49.45%，年增 3.1 個百分點，稅後純益 172.39 億元，年增 33.25%，每股純益 129.16 元。
大立光股價今天股價收盤下跌 20 元或 0.85%，收盤價爲 2320 元，成交量萎縮爲 297 張，三大法人同步站在賣方，合計賣超 113 張，其中並以外資賣超 90 張最多。
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