〈台股開盤〉封關日遇空襲跌逾200點摜破3線 失守2萬3大關

台股今 (31) 日迎來 2024 年封關日，受美股四大指數全面下挫，開盤後一度重挫超過 200 點，最低下探至 22972 點，失守 2 萬 3 千點大關，一舉摜破五日線、十日線與季線大關，預計今日成交量 2500 億元，較昨日減少，但從全年角度來看， 加權指數 漲幅仍有機會達 5000 點以上。

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高價股則漲跌互見，由於信驊 (5274-TW) 持續下挫，力旺 (3529-TW) 則逆勢上漲，雙方再現股王爭奪戰，由力旺拿下新股王，世芯 - KY(3661-TW) 也大漲近 3%，股價直逼信驊與力旺，三家股價全數落在 3300 至 3350 元之間。