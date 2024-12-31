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〈台股開盤〉封關日遇空襲跌逾200點摜破3線 失守2萬3大關

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-31 09:48

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〈台股開盤〉封關日難敵賣壓空襲 下挫超過200點 失守2萬3大關。(鉅亨網資料照)

台股今 (31) 日迎來 2024 年封關日，受美股四大指數全面下挫，開盤後一度重挫超過 200 點，最低下探至 22972 點，失守 2 萬 3 千點大關，一舉摜破五日線、十日線與季線大關，預計今日成交量 2500 億元，較昨日減少，但從全年角度來看，加權指數漲幅仍有機會達 5000 點以上。

權值股今日普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 1%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅也都達 1% 以上，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 同樣難逃賣壓，壓抑大盤走勢。


高價股則漲跌互見，由於信驊 (5274-TW) 持續下挫，力旺 (3529-TW) 則逆勢上漲，雙方再現股王爭奪戰，由力旺拿下新股王，世芯 - KY(3661-TW) 也大漲近 3%，股價直逼信驊與力旺，三家股價全數落在 3300 至 3350 元之間。

機器人與無人機族群再度躍居盤面，相關概念股今日續強，指標股雷虎 (8033-TW) 強漲逾半根，中光電 (5371-TW) 漲幅也超過 3%，其他概念股如廣明 (6188-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、上銀 (2049-TW) 也都在盤上表態，族群漲勢相當凌厲。

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台股開盤台積電漲幅鴻海聯發科股王爭奪戰高價股無人機機器人

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集中市場加權指數23019.15-0.74%
台積電1075-1.38%
上銀3180.16%
大銀微系統1510.00%
廣明1094.81%
中光電942.84%
雷虎73.25.17%
世芯-KY32952.49%
力旺33651.97%
信驊3325-1.34%
聯電42.65-1.04%
日月光投控161.5-1.22%
台達電432-0.58%
聯發科1415-0.35%
鴻海184-0.54%
台積電200.39-0.61%
日月光投資控股10.15-1.84%
聯電 ADR6.51-1.96%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.04
加權指數法興(購) 槓桿8.63
加權指數法興(售) 槓桿6.34
加權指數法興(售) 槓桿6.76

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