封關日三千金比肩爭當股王 力旺趕超信驊登基 世芯-KY緊追在後

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-31 12:48

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台股今 (31) 日迎來 2024 年封關日，高價股劇烈波動，力旺 (3529-TW) 在逆勢上漲下，超車信驊 (5274-TW) 成為新股王，信驊不僅退居第二高價股、且後有追兵，世芯 - KY(3661-TW) 因強漲近 3%、早盤一度與信驊並肩，三家業者股價皆相當接近，股王爭奪戰進入白熱化階段。

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信驊先前因 GB200 導入 BMC 數量比前代大增，股價在 8 月時曾一度飆漲至 5345 元，但隨著市場擔憂 BMC(遠端控制晶片) 面臨庫存水位偏高的風險，股價也相對承壓，從高點推算，跌幅已接近 4 成。