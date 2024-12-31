封關日三千金比肩爭當股王 力旺趕超信驊登基 世芯-KY緊追在後
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-31 12:48
台股今 (31) 日迎來 2024 年封關日，高價股劇烈波動，力旺 (3529-TW) 在逆勢上漲下，超車信驊 (5274-TW) 成為新股王，信驊不僅退居第二高價股、且後有追兵，世芯 - KY(3661-TW) 因強漲近 3%、早盤一度與信驊並肩，三家業者股價皆相當接近，股王爭奪戰進入白熱化階段。
力旺因長年深耕先進製程，與台積電 (2330-TW) 合作越趨緊密，雙方目前已合作至 N16，隨著眾多新開發案陸續發酵，力旺對未來營運前景樂觀，也吸引買盤聚集，今年最高更一度衝到 3695 元，即便股價有所修正，今年以來漲幅仍超過 36%，漲勢相當驚人。
信驊先前因 GB200 導入 BMC 數量比前代大增，股價在 8 月時曾一度飆漲至 5345 元，但隨著市場擔憂 BMC(遠端控制晶片) 面臨庫存水位偏高的風險，股價也相對承壓，從高點推算，跌幅已接近 4 成。
世芯 - KY 則是 2023 年股王，在今年初受惠買盤不斷湧入，股價一度達 4565 元，但因第二大客戶需求低預期，加上明年成長動能有限，股價持續修正，直到最近受惠大客戶亞馬遜旗下 AWS 推出新一代晶片 Trainium 3，帶動世芯 - KY 股價回升，接近去年底封關價。
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