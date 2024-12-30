〈台股盤後〉封關前量縮 重量級權值股冷灶燒不熱 跌85點破5日線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 14:18
2024 年封關倒數兩天，今 (30) 日台股交投清淡，早盤最高來到 23331.67 點，但台積電力守平盤，重量級權值股走弱，盤面僅營建、軍工航太、橡膠等類股上漲，指數中場過後翻黑，最終收 23190.2 點，下跌 85.48 點，跌破 5 日線，成交量縮至 2666.2 億元，為 9/16 以來最低量。
權值股整體走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 持穩，終場以平盤價 1090 元作收；聯發科 (2454-TW) 下跌 10 元，跌 0.7%，來到 1420 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US)、廣達 (2382-TW) 均跌逾 1%、鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 均跌近 1%。
今日營建股成盤面亮點，京城 (2524-TW) 受惠同集團蔡天贊家族的京城銀與永豐金併購，今日亮紅燈漲停；愛山林 (2540-TW) 漲逾 9%、太設 (2506-TW) 漲逾 8%、國產 (2504-TW) 漲近 8%、三地開發 (1438-TW) 漲逾 6%，類股指數大漲 2.38%。
軍工、航太股也紅通通，雷虎 (8033-TW)、邑錡 (7402-TW)、亞航 (2630-TW) 亮燈漲停、事欣科 (4916-TW) 漲逾 9%、中光電 (5371-TW) 漲逾 3%。
塑化類股近期低迷，今日股價下挫，台塑四寶部分，台化 (1326-TW)、台塑 (1301-TW) 均跌逾 3%，南亞 (1303-TW) 跌逾 2%，台塑 (6505-TW) 跌約 1%；台達化 (1309-TW) 跌近 5%、華夏 (1305-TW)、台苯 (1310-TW) 跌逾 3%。
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