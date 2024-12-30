〈台股盤後〉封關前量縮 重量級權值股冷灶燒不熱 跌85點破5日線

2024 年封關倒數兩天，今 (30) 日台股交投清淡，早盤最高來到 23331.67 點，但台積電力守平盤，重量級權值股走弱，盤面僅營建、軍工航太、橡膠等類股上漲，指數中場過後翻黑，最終收 23190.2 點，下跌 85.48 點，跌破 5 日線，成交量縮至 2666.2 億元，為 9/16 以來最低量。