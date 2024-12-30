外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.79%，報0.0063875元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 23:50
截至台北時間30日23:34，近月日元上漲0.00005點漲幅達0.79%，暫報0.0063875點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.49%
- 近 1 週：-0.52%
- 近 3 月：-8.51%
- 近 6 月：+1.68%
- 今年以來：-10.77%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.35，本日上漲0.88%
- 美元/人民幣相關性0.34，本日上漲0.02%
- 美元/挪威克朗相關性0.33，本日上漲0.42%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
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