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鉅亨速報

外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.79%，報0.0063875元

鉅亨網新聞中心 2024-12-30 23:50


截至台北時間30日23:34，近月日元上漲0.00005點漲幅達0.79%，暫報0.0063875點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.49%
  • 近 1 週：-0.52%
  • 近 3 月：-8.51%
  • 近 6 月：+1.68%
  • 今年以來：-10.77%

近月日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.35，本日上漲0.88%
  • 美元/人民幣相關性0.34，本日上漲0.02%
  • 美元/挪威克朗相關性0.33，本日上漲0.42%

近月日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.36，本日上漲0.18%
  • 歐元/英鎊相關性-0.22，本日上漲0.07%
  • 歐元/美元相關性-0.21，本日上漲0.5%

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近月日元0.0063720.54%
人民幣/美元0.1369980.00%
馬來西亞令吉/美元0.223710.13%
歐元/美元1.0384-0.41%
英鎊/美元1.2515-0.51%

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