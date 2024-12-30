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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.0375元

鉅亨網新聞中心 2024-12-30 23:50


截至台北時間30日23:50，歐元/美元下跌0.0052點跌幅達0.5%，暫報1.0375點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.40%
  • 近 1 週：-0.02%
  • 近 3 月：-6.59%
  • 近 6 月：-2.67%
  • 今年以來：-5.59%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.76，本日下跌0.05%
  • 歐元/加幣相關性0.75，本日下跌0.46%
  • 英鎊/美元相關性0.72，本日下跌0.58%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.11%
  • 美元/瑞郎相關性-0.84，本日下跌0.61%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.67%

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歐元/美元1.0381-0.44%
紐元/美元0.56340.04%
加幣/美元0.69490.14%
英鎊/美元1.2515-0.51%

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