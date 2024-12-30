外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.0375元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 23:50
截至台北時間30日23:50，歐元/美元下跌0.0052點跌幅達0.5%，暫報1.0375點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.40%
- 近 1 週：-0.02%
- 近 3 月：-6.59%
- 近 6 月：-2.67%
- 今年以來：-5.59%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.11%
- 美元/瑞郎相關性-0.84，本日下跌0.61%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.67%
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