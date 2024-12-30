意法半導體攜手雷諾旗下電動車 雙方簽訂SiC模組長約

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-30 17:21

‌



雷諾集團成立的純電動車品牌 Ampere 與意法半導體 (STM-US) 今 (30) 日宣布，雙方策略性合作邁入下一階段，自 2026 年起，意法半導體與雷諾集團簽訂多年協定，為 Ampere 的超高效電動動力系統提供碳化矽 (SiC) 電源模組，作為雙方針對逆變器電源控制系統 (Powerbox) 合作的一部分。

Ampere 與意法半導體攜手優化電源模組，即電源控制系統中的關鍵元件，結合 Ampere 在電動車技術的專業與意法半導體在先進電力電子領域的技術，打造出效能最高且具競爭力的電動動力系統。

‌



意法半導體補充，電源控制系統結合了 3 個碳化矽 (SiC) 電源模組、1 個激磁模組，以及 1 個冷卻底板。激磁模組負責為馬達或發電機提供必要的電磁激勵，以控制馬達內的磁場；冷卻底板則設計用於將電源模組背面的熱量散出，簡化散熱與冷卻管理的流程。

Ampere 動力系統與電動車工程資深副總裁 Philippe Brunet 表示，這份協議是公司與意法半導體密切合作的成果。透過從上游展開合作，公司得以優化並確保電動動力系統關鍵元件的供應，進一步提升電動車的性能、增加續航力並縮短充電時間。這與安培致力於掌控電動動力系統整體電力電子價值鏈的策略完全吻合，並充分發揮意法半導體在電源模組領域的專業技術優勢。

意法半導體歐洲、中東與非洲地區業務與行銷執行副總裁 Michael Anfang 則表示，ST 在先進電力電子技術發展中居於領先地位，協助汽車產業提升電動汽車平台的效能。公司透過優化這些高效能產品與解決方案，滿足 Ampere 的性能需求，並憑藉垂直整合的碳化矽供應鏈，支援 Ampere 在下一代電動動力系統的策略。ST 與 Ampere 有著共同的願景，希望推動更永續的交通工具發展。這項協議是功率性能提升的一大進展，為汽車製造業及其供應鏈的碳排放減少帶來實質性的改善。

電源模組由多個碳化矽晶片組成，負責管理與轉換來自電池的電能以驅動電動馬達。它們在電動動力系統的效率、電池續航力及能量回收功能中扮演關鍵角色，是電動車高效運作的重要元素，同時也有助於提升駕駛的平穩性與靈敏度。

意法半導體與 Ampere 合作開發電源控制系統，為 Ampere 新一代電動馬達提供能源供應。此電源控制系統針對 Ampere 全系列車型設計，確保最佳性能與尺寸比例，適用於採用 400 伏特電池的電動車，以及搭載 800 伏特電池的 C 級電動車 (Segment C-EVs)。