〈CES 2025〉微星參展CES 2025 推出能源管理系統、旅行充電樁
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-03 12:33
PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (3) 日宣布，將於國際消費電子展（CES 2025）推出最新的充電樁軟硬體解決方案，包括全新 80kW 直流快速充電樁、旅行充電樁 MSI EZgo、MSI eConnect 能源管理系統（EMS）等，展示在綠能技術與充電體驗上的最新突破。
微星科技行銷副總經理程惠正表示：「透過推出 MSI eConnect 與 MSI EZgo 等產品，我們展現推動綠能轉型的決心與技術能力。這些解決方案不僅滿足用戶在安全性與便利性上的需求，更助力電動車市場邁向可持續發展。」
程惠正強調，CES 2025 將樹立微星在 EVSE（電動車供應設備）領域的重要里程碑，未來，微星將持續投入創新技術，為全球車主與合作夥伴提供高效且環保的充電體驗。
微星科技充電樁本次展位位於 Las Vegas Convention Center （LVCC）的 West Hall #3075，該館為 CES 的車用技術主力展區，匯聚各大車廠及車用技術領導企業；展期自 2025 年 1 月 7 日至 10 日，微星將呈現其最新技術成果，為全球車主與產業合作夥伴帶來突破性產品與服務。
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