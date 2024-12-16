微星推全新能源管理系統 MSI eConnect 搶攻電動車商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-16 10:28

‌



PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (16) 日宣布推出 MSI eConnect 能源管理系統（EMS），結合硬體與軟體優勢，提供從社區家用到企業商用的多元化充電解決方案，進一步強化在電動車充電市場的布局。

MSI eConnect 系統以動態負載平衡為核心特色，在用電滿載時可自動調節充電樁功率或啟用排隊模式，確保供電穩定性。系統具備即時監控功能，當設備發生異常時能啟動警示與遠端遙控機制。

‌



在商業應用方面，MSI eConnect 提供靈活的計費機制，業者可依據時段、車流量及季節性需求制定差異化電價策略，並支援時間費率、車位佔用費及 VIP 優惠折扣設定，以提升車位使用效率。

系統支援 OCPP 通訊協定，可管理市面上不同品牌的充電樁，針對不支援 OCPP 的設備也能提供智慧電表串接整合服務。系統也支援客製化 APP 開發，協助業者建立品牌形象，提供會員優惠、充電預約及即時客服等功能。

在部署方案上，微星提供雲端和地端兩種選擇，並推出充電管理、多員共享、專業商用型三大方案，涵蓋充電即時監控、會員管理、金流串接及報表分析等功能。

漢來日月行館已率先採用 MSI EV Premium 充電樁與 eConnect 管理系統，免費提供賓客使用，並透過系統掌握充電樁的電量消耗與使用頻率等資訊，成為智慧充電應用示範案例。