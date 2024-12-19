微星主機板台灣銷量年增14% X870系列帶動市場復甦

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-19 10:53

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PC 品牌微星 (2377-TW) 今（19）日表示，受惠於高階電競與 DIY 升級需求成長，2024 年台灣市場主機板銷售量較去年成長 14%，展現強勁競爭力，隨著 AI 運算崛起，帶動高效能運算硬體需求增加，研調機構預期 2024 年全球主機板市場將溫和成長。

微星科技業務資深經理林世宗表示，微星在 2024 年主機板市場持續實現雙位數成長，主要得益於對玩家需求的精準掌握及領先業界的技術創新。

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在產品布局方面，微星於下半年推出的 X870 與 X870E 系列主機板共有 7 款完整陣容，從旗艦款 MEG X870E GODLIKE 到性價比取向的 MAG X870 TOMAHAWK WIFI，全方位滿足不同玩家與創作者需求。

在技術規格上，微星 X870/X870E 系列主機板率先實現對 192GB 或 128GB 雙面四條全滿的大容量記憶體支援，並可達到 6400MHz 高頻率同步運行效能，微星在 AMD 800 系主機板也引入了 High Efficiency Mode 記憶體參數快速配置功能，提供 Relax、Balance、Tighter 和 Tightest 四個等級選項。

微星推出獨家的 Latency Killer（延遲殺手）技術，讓用戶可靈活啟用降低記憶體延遲功能，並與其他記憶體超頻功能如 Memory Try It、EXPO、XMP 以及 Memory Timing Preset 等自由疊加使用，進一步提升系統效能。