【量大強漲股整理】元月份紅包行情啟動，該鎖定誰呢，無人機會是未來主流?

鉅亨研報 2024-12-30 18:10

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 67.04 億元，投信賣超 13.34 億元，自營商賣超 28 億元，三大法人合計賣超 108.39 億元 ，其中，外資、自營商連由買轉賣、投信連賣二日。

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美國股市在周五全面收低，受科技股拖累，特別是科技七雄表現不佳。道瓊指數下跌 0.77%，標普 500 指數和納斯達克分別下跌 1.1% 和 1.5%，費城半導體指數下跌 1%，羅素 2000 指數則下滑 1.6%，美國 10 年期公債殖利率收於 4.61%，為 5 月下旬以來的最高水準，市場預期美國聯邦儲備系統可能因應通膨壓力，在 2025 年採取更為鷹派的政策，公債殖利率上升，通常會降低高成長股的吸引力，尤其是科技股，隨著川普將於 1 月 20 日正式就職，預計下個財報季將會啟動，台即將封關，剩餘交易日數不多，加上外資休息下，指數呈現量縮震盪整理，終場下跌 85.48 點，收在 23190.20 點，成交量縮至 2666.20 億；

今日收量縮 K 棒，台股量能連 6 日階梯式向下，主因量能不足，不過依舊是維持多方格局的態勢，隨著 2025 年 1 月 7 日美國消費電子展（CES）臨近，與展會相關的概念股表現活躍，加上科技大廠尾牙旺季登場、輝達執行長黃仁勳來台走訪；台積電 1 月 16 日法說會，市場推估將釋出 2025 年正向利多展望看法，加上外資元月買盤將會陸續歸隊，交易量有望放大下，台股有望挑戰 24,000 點大關，可聚焦的就是 CES 展及遊戲電玩展，兩大主軸!

權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1090 元，作為全球晶圓代工的領頭羊，台積電的產業佈局引發了市場的高度關注，據悉，從明年起，台積電將對其 3 奈米及 5 奈米的先進製程和先進封裝產能進行價格調漲，這一調漲主要針對高端製程，預計會影響到許多先進製程的客戶，另一方面，對於成熟製程來說，當投片量達到一定規模的客戶，台積電則計劃對其代工價格進行中個位數的調降，這一策略顯示出台積電在調整其產品組合和市場競爭力方面的靈活性；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.8%，收在 185 元，美國總統當選人川普近日揚言，將在就職後對中國等國的輸美商品加徵關稅，這一言論引發市場廣泛關注。根據紐約時報報導，鴻海在過去兩年間，已積極擴展全球業務，斥巨資減少對中國的依賴，同時為可能出現的川普關稅措施做準備。報導指出，作為蘋果公司的主要供應商，鴻海集團的業務版圖不斷擴大。近期，鴻海在美國德州休士頓北部購置了一塊約 4 公頃的土地，投資金額達 3300 萬美元，此外，鴻海也在印度、墨西哥等地設立新工廠，並在泰國進行數億美元的投資，這些舉措顯示出鴻海在全球產業佈局上的積極進取，旨在分散風險，並降低對中國市場的依賴；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.70%，收在 1420 元，將於明年 1 月 2 日除息，並計劃配發今年上半年每股現金股利 29 元，股利總額約為 464 億元，外界對該公司的未來表現持樂觀態度，特別看好其天璣 9400 與天璣 8400 等系列晶片，預計這些產品將持續推動其營運成長，隨著這些先進晶片的推出，該公司在 5G、AI 等領域的市場競爭力將進一步增強，為其業績注入動能。

機器人概念股的表現更為突出，無人機，股票相繼發動! 佳螢領先預告的 (8033-TW) 雷虎，逆勢大盤，亮燈漲停! 再創新高!12.27 股市期皇后節目上領先預告

12.29 經濟日報公開預告

無人機 (8033-TW) 雷虎，亮燈漲停! 再創新高! 來到 69.6 元大關!

受益於無人機技術的關注，雷虎是唯一一檔，整合台灣無人機供應鏈，「100% 台灣製造」，MIT 的「自殺式無人機」

（FPV），累計 11 個月合併營收，11.07 億元，年增 24.24%，累計前三季 EPS 轉虧為盈!

輝達執行長黃仁勳曾提到，未來汽車、無人機和人形機器人將實現大規模生產，這些領域的股市表現值得關注，在美股市場回調和台股封關的情況下，成交量預計會進一步萎縮，市場關注本週聯發科的除息、ISM 製造業指數和 PMI 數據等重要經濟指標，並等待 2025 年 CES 展會中機器人、無人機等新興技術領域的發展。隨著川普即將上任，市場亦密切關注美中科技戰的進一步動向，這些因素都可能對未來股市行情產生影響。

(371-TW) 中光電，再創波段新高! 旗下中光電智能機器人投入智能無人機技術開發與製造將近 10 年，已有量產銷美的實績，今年初更在竹南廠完成量產線擴建，中光電智能機器人參與國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產購案評選，根據國防部公佈決標結果，確定得標微型 1,485 架、監偵型 1,552 架，兩案共 3,037 架，為軍用商規六款無人機購案中採購數量最多的得標廠商，也有亮眼表現!

元月份紅包行情即將開始

可留意那些焦點股有機會表現?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師