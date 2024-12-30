DRAM需求不振 明年Q1合約價全面走跌 季減8-13%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-30 16:06

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研調機構 TrendForce 今 (30) 日指出，2025 年第一季進入淡季循環，DRAM 市場因智慧手機等消費型產品需求持續萎縮，加上筆電等產品因擔心川普上任後可能拉高進口關稅的疑慮，已提前備貨，造成 DRAM 均價下跌，其中，一般型 DRAM(Conventional DRAM) 跌幅預估擴大達 8 至 13%，若計入 HBM 產品，價格預計下跌 0 至 5%。

TrendForce 表示，2024 年第四季 PC OEM 在終端銷售疲弱、DRAM 價格反轉下跌情況下，加速 DRAM 庫存去化力道，此情形將延續至 2025 年第一季，進一步影響位元採購量。

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DDR4 供給部分，由於消費性需求低迷，加上中國供應商持續擴大生產規模，以及現貨市場的低價顆粒供給增加影響，導致跌價程度將持續大於 DDR5。據此，預估 2025 年第一季 PC DRAM 價格將繼續下跌，幅度較前一季擴大。

在伺服器 DRAM 方面，2025 年第一季同樣受淡季因素影響，DDR5 與 DDR4 伺服器 DRAM 合約價走弱。此外，原廠大幅轉移 DDR4 產能至 DDR5，加上少數 HBM 產能因韓廠無法再出貨給中國而轉至 DDR5，使 DDR5 的供應增加。DDR4 則因通路商貨源充足、買方庫存仍高，以及中國供應商有意於 2025 年擴大生產，賣方只能降價求售，導致 DDR4 跌勢將加劇。

TrendForce 指出，智慧手機品牌廠歷經兩個季度調節，平均庫存已恢復至健康水位，預期 2025 年第一季品牌廠對 mobile DRAM 將維持被動的採購策略，以獲得更具吸引力的合約價格。從供給角度分析，原廠考量 2024 年底庫存及年度財報壓力，傾向將 2025 年第一季需求提前至今年底出貨，間接造成明年第一季 LPDDR4X 和 LPDDR5X 合約價下滑，預估 LPDDR4X 季減 8% 至 13%，LPDDR5X 季減 3% 至 8%。

2025 年第一季 graphics DRAM 整體需求仍較平淡，主要需求動能來自新顯卡的 GDDR7 備貨，價格走勢也受其他 DRAM 產品拖累，預估平均季減 5 至 10%。TrendForce 表示，雖然同類別的產能將陸續轉往 HBM 領域，但 graphics DRAM 的價格仍會受其他應用影響，加上買方庫存依然偏高，短期而言價格將持續下滑。