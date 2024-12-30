HTC攜手高市府展出 《聖家堂：永恆高第》 全台最大5G XR樂園亮相
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 17:21
宏達電 (2498-TW) 持續深化 VR 業務布局，在經濟部產業發展署指導下，與高雄市政府合作於亞灣區打造「5G XR 交匯樞紐」，並推出「VIVELAND VR 虛擬樂園棧柒庫」，建置超過 53,000 平方公尺的戶外 5G 智慧專網場域，為全台最大規模的 5G XR 走動式樂園。
新園區首波引進全球矚目的《聖家堂：永恆高第》走動式 VR 展，首次完整在台展出。展覽採用最新的 HTC VIVE Focus Vision 一體機，提供 5K 解析度、120 度廣視野與精準手部追蹤技術，並透過 HTC G REIGNS 的 5G 專網與 XR 邊緣運算技術，讓使用者無需配戴電腦背包即可體驗。
高雄亞灣區棧柒庫為「VIVELAND VR 虛擬實境樂園」，搭載 5G 低延遲技術，打造多人同時無線體驗的 VR 密室逃脫，主題涵蓋奇幻、解謎與驚悚，適合親子、情侶或好友團隊挑戰，並推出「5G 巨型水幕互動秀」，將台灣與高雄特色融入聲光視覺效果，讓港濱夜晚更添魅力。
宏達電日前指出，VIVELAND VR 虛擬實境樂園投資金額達千萬元級，根據經發局預估，由於郵輪靠港，可帶來 14-15 億的產值，加上高雄大駁二特區每年吸引約 400 萬人次觀光人潮，根據過往經驗來看，一年內可望獲利。
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