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〈焦點股〉光聖光被動元件出貨強勁 率先漲停帶動光通訊族群續旺

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-09 13:02

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〈焦點股〉光聖光被動元件出貨強勁飆漲停 光通訊族群續旺。(圖：shuttetstock)

光通訊廠光聖 (6442-TW) 受惠 AI 浪潮，光被動元件出貨強勁，訂單可見度已來到明年第一季，激勵今 (9) 日股價攻上漲停價 556 元，帶動光通訊族群包括訊芯 - KY、光環、眾達 - KY 走強。

光聖受惠美系資料中心客戶對光被動元件需求強勁，帶動營運升溫，前三季光被動元件營收占比已逾七成；而光主動元件在客戶庫存去化下，第四季已接獲訂單，於 2025 年推出全新 10G 光主動產品。


展望未來，光聖訂單可見度已來到至 2025 年第一季，菲律賓工廠也將於明年投產，有望持續為營運升溫。

光聖日前公告自結 10 月稅前純益 1.25 億元，月增 21.36%，年增 247%；稅後純益 1 億元，月增 26.58%，年增 245%；每股純益 1.31 元，累計前 10 月每股純益 9.83 元，已賺近一股本。

光聖今日攻上漲停價 556 元，成交量較前一日放大，委買張數逾千張；光通訊族群表現也強勁，訊芯 - KY(6451-TW) 亮紅燈、光環 (3234-TW) 漲近 7%、眾達 (4977-TW) 漲逾 2%。

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