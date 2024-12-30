大同集團復興南路不動產處分利益86.4億元 大同66.65億趕年底前入帳
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-30 16:03
大同 (2371-TW) 持續進行資產活化，並於今 (30) 日宣布，台北市大安復興南路不動產處分利益年底前全數入帳，預計大同集團處分利益達 86.4 億元，母公司大同則可望有 66.65 億元利益入帳，明年有望發放股利。
大同指出，繼今年 9 月認列芙蓉大樓處分利益，一併彌平特別盈餘公積虧損後，位於台北市大安復興南路不動產的處分利益也趕在年底前全數入帳。
大同表示，旗下子公司大同資產與孫公司志生處分的大安復興南路不動產，位處台北市蛋黃區、捷運忠孝復興站周邊，以約 95.6 億元出售給建商達麗、海悅國際與彥文資產管理顧問公司。
大同提到，受惠芙蓉大樓資產活化交易，加上本業電力事業群表現亮眼，帶動今年前三季稅後純益達 67.36 億元，年增逾 2 倍，每股純益 3 元，看好第四季在復興南路不動產處分利益的挹注下，全年營運有望再向上。
根據大同公司章程，股利可每半年配發一次，隨著 2024 年獲利成長，預期 2025 年將是睽違 24 年後首次半年配息。大同先前於法說會時也表示，目標是 2025 年一定發放股利，力拚配發率不低於 60%，不過實際股利發放仍以董事會決議為主。
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