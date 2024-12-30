〈陸股盤後〉央行喊還有降準空間 三大指數同步走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-30 16:31
中國 A 股市場三大指數周一（30 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，要加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性。
上證指數周一收報 3,407.33 點，漲 0.21%。深證成指收報 10,671.16 點，漲 0.10%。創業板指收報 2,206.29 點，漲 0.06%。滬深成交額合計人民幣 1.2886 兆元。
倉儲物流、保險、銀行、煤炭、證券、百貨類股走高，林業、農業機械、旅遊景點、乳製品、旅遊服務、食品族群走低。
據《人民日報》周日報導，今年以來，中國的政策調整幅度不小，未來還有多大空間？潘功勝說：「降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是 6.6%，這個水準與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定空間。」
談及下一步政策考慮，潘功勝表示：「加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。」
展望未來，中國央行稱，中國的經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。中國要實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水準預期目標相匹配。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理水準上的基本穩定。
另據《證券時報》周一報導，近期多家上市公司及重要股東獲得回購增持專項貸款支持。
今年以來共有 1,440 家上市公司發布股份回購方案，擬回購金額約 2,351.6 億元，創歷史新高。
專家表示，上市公司回購股份及重要股東增持，體現出其對相關上市公司未來發展前景的信心及中長期價值的認可。回購增持專項貸款落地，有利於維護市場穩定，提振投資者信心。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈陸股盤後〉 中國央行展開3,000億元MLF操作 利率不變 三大指數走低
- 中國央行展開3,000億元MLF操作 利率不變
- 〈陸股盤後〉中國傳明年發3兆特別國債 三大指數同步走高
- 〈陸股盤後〉中國推民營促進法 市場不領情 三大指數走低
下一篇