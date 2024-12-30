〈陸股盤後〉央行喊還有降準空間 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-30 16:31

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中國 A 股市場三大指數周一（30 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，要加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性。

上證指數周一收報 3,407.33 點，漲 0.21%。深證成指收報 10,671.16 點，漲 0.10%。創業板指收報 2,206.29 點，漲 0.06%。滬深成交額合計人民幣 1.2886 兆元。

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倉儲物流、保險、銀行、煤炭、證券、百貨類股走高，林業、農業機械、旅遊景點、乳製品、旅遊服務、食品族群走低。

據《人民日報》周日報導，今年以來，中國的政策調整幅度不小，未來還有多大空間？潘功勝說：「降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是 6.6%，這個水準與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定空間。」

談及下一步政策考慮，潘功勝表示：「加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。」

另據《證券時報》周一報導，近期多家上市公司及重要股東獲得回購增持專項貸款支持。

今年以來共有 1,440 家上市公司發布股份回購方案，擬回購金額約 2,351.6 億元，創歷史新高。