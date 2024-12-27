眾達-KY庫藏股、CPO利多加持 獲法人青睞買超逾千張
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-27 18:08
眾達 - KY(4977-TW) 近期宣布實施庫藏股計畫，明年 64G 產品將開始量產，激勵今 (27) 日股價強漲，盤中一度來到 159 元，逼近漲停價，隨後遭逢賣壓收 149 元，上漲 3.5 元，漲 2.4%，留下長上影線，成交量 46369 張，較前一日放大逾四倍；三大法人近期呈連二買，共買超 1590 張。
眾達 - KY 日前宣布實施庫藏股計畫，預計買回 2,500 張股票，約占已發行股份 3.12%，價格區間為每股 100 至 200 元，總金額上限 29.72 億元，買回期間至 2025 年 2 月 19 日止。
眾達已與大客戶博通合作開發 CPO，並獨家供應博通最新 51.2T 全光交換機雷射光學封裝。產品預計明年開始量產，目標 2026 年達到放量水準，目前為博通 (AVGO-US) 多項高階產品的獨家供應商，雙方合作關係良好。
目前營收結構中，400Gbps 與 800Gbps 光纖模組合計佔比約六成，其中 400Gbps 模組貢獻約四至五成營收，800Gbps 光纖收發模組則預計在 2025 年成為主要產品線。公司在中國蘇州及馬來西亞檳城設有生產基地，產能相當，未來將因應美國政府政策，配合主要客戶進行產能調整。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇