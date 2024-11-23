〈熱門股〉矽光子熱潮再起 眾達-KY、聯鈞雙雙被列注意股
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-23 09:31
隨著 AI 技術發展，矽光子技術被看好降低能耗，備受市場關注，近期熱潮再起，證交所 21 日公布注意股，聯鈞 (6450-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 雙雙被列為注意股，其中眾達 - KY 漲勢強勁，本周漲幅逾 8%。
眾達 - KY 22 日收 120.5 元，周漲幅逾 8%，周成交量 11340 張；聯鈞則收 226 元，周跌幅約 1.7%，周成交量 143123 張。
眾達 - KY 旗下產品包括 32G 光收發模組、400G 高階光收發模組，皆於下半年挹注營運，並持續與美系客戶合作開發矽光子光引擎、矽光子光收發模組與光電共封裝光解決方案，布局資料中心、AI 與醫療及健康感測市場；眾達 - KY 將於 12 月 3 日召開法說會，屆時將說明第三季營運。
聯鈞旗下主動式光纜 (AOC) 產品已成為營運主力，日前也傳出擴產消息，未來也將從 400G 升級至 800G，屆時可望再有一波升級商機。
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