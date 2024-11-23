〈熱門股〉矽光子熱潮再起 眾達-KY、聯鈞雙雙被列注意股

隨著 AI 技術發展，矽光子技術被看好降低能耗，備受市場關注，近期熱潮再起，證交所 21 日公布注意股，聯鈞 (6450-TW)、眾達 - KY( 4977-TW ) 雙雙被列為注意股，其中眾達 - KY 漲勢強勁，本周漲幅逾 8%。

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聯鈞旗下主動式光纜 (AOC) 產品已成為營運主力，日前也傳出擴產消息，未來也將從 400G 升級至 800G，屆時可望再有一波升級商機。