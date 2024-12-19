眾達-KY 買回庫藏股2500張激勵員工 64G產品明年出貨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-19 17:40

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光通訊廠眾達 - KY (4977-TW) 董事會今（19）日決議，為激勵員工士氣，將自 20 日起買回 2500 張股票轉讓予員工，預計以每股 100 至 200 元區間執行，買回金額上限為 29.72 億元，買回期間至明年 2 月 19 日止。

眾達 - KY 表示，此次買回股份約占已發行股份總數的 3.12%，買回總金額佔流動資產 94.1%，但不影響公司資本維持，若股價低於每股買回區間價格下限，公司將持續買回。

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眾達 - KY 主力產品已由低速的 16G、10G，轉向較高階的 32G、64G 及 128G 光纖通道產品，其中 32G 第三代產品已於第三季完成認證，第四季客戶需求開始增加，將優先滿足明年第一季、特別是農曆年前的客戶需求。

眾達 - KY 看好，64G 短距離及長距離產品已開始有早期需求，預計 2025 年將有明顯成長，在共同結構光學（CPO）領域，預計 2025 年通過客戶認證並量產，2026 年進入放量階段。