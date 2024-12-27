巨大全新世代接棒 劉湧昌接任董座並由劉素娟升任執行長

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巨大指出，由於巨大董事劉金標退休，杜綉珍自 2017 年接任巨大董事長以來，積極推動集團數位轉型，並主導匈牙利廠、越南廠之建置，以短鏈供應，分散貿易障礙風險。巨大集團自 2019 年起營收大幅成長，2022 年更創下新台幣 920 億元歷史新高。退休之後，杜綉珍仍將擔任巨大集團董事，持續提供經驗傳承給新任經營團隊。



杜綉珍表示，巨大集團是上市公司，公司年輕化、永續發展與接班傳承一直是我念茲在茲的事。在今年進行個人回憶錄時就有退休的計劃，希望從新的年度開始，新的經營團隊有新的氣象，我對新任經營團隊充滿信心。



巨大集團新任董事長劉湧昌於 1990 年加入巨大集團，於 1992 年派任中國，帶領團隊成功將捷安特（Giant）打造成中國自行車第一品牌，為中國自行車騎行文化升級奠定基礎。1998 年回到集團總部，負責全球自有品牌的業務暨開發。2002 年起擔任捷安特台灣總經理，啟動通路變革，強化消費者騎乘體驗，並積極推動台灣成為自行車騎乘天堂。