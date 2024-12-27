巨大全新世代接棒 劉湧昌接任董座並由劉素娟升任執行長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 14:36
巨大 (9921-TW) 集團今 (27) 日召開董事會，會中通過重大人事案，現任董事長杜綉珍退休卸任董事長職務，董事會推舉現任執行長劉湧昌擔任新董座，執行長一職由現任品牌長劉素娟升任，巨大指出，此一人事案自 2025 年 1 月 1 日起生效。
原任董事長杜綉珍任職巨大集團超過 30 年，負責集團營運發展及財務策略。擔任財務長期間，於 1994 年推動巨大集團上市，為集團的穩健發展奠定堅實基礎。2008 年創立全球唯一女性自行車品牌 Liv，身體力行鼓勵更多女性投入自行車騎乘運動，並於 2020 年榮獲英國 Cycling News 評選為「全球自行車最具影響力 50 名代表」之一。
巨大指出，由於巨大董事劉金標退休，杜綉珍自 2017 年接任巨大董事長以來，積極推動集團數位轉型，並主導匈牙利廠、越南廠之建置，以短鏈供應，分散貿易障礙風險。巨大集團自 2019 年起營收大幅成長，2022 年更創下新台幣 920 億元歷史新高。退休之後，杜綉珍仍將擔任巨大集團董事，持續提供經驗傳承給新任經營團隊。
杜綉珍表示，巨大集團是上市公司，公司年輕化、永續發展與接班傳承一直是我念茲在茲的事。在今年進行個人回憶錄時就有退休的計劃，希望從新的年度開始，新的經營團隊有新的氣象，我對新任經營團隊充滿信心。
巨大集團新任董事長劉湧昌於 1990 年加入巨大集團，於 1992 年派任中國，帶領團隊成功將捷安特（Giant）打造成中國自行車第一品牌，為中國自行車騎行文化升級奠定基礎。1998 年回到集團總部，負責全球自有品牌的業務暨開發。2002 年起擔任捷安特台灣總經理，啟動通路變革，強化消費者騎乘體驗，並積極推動台灣成為自行車騎乘天堂。
劉湧昌 2017 年接任巨大執行長後，主要負責巨大集團全球銷售與經營發展，長年深耕自行車產業，對全球自行車市場具備敏銳的洞察力。近年來積極籌組自行車永續發展聯盟（BAS），對全球自行車產業 ESG 的倡議與推動不遺餘力。
新任執行長劉素娟於 2005 年加入巨大集團，曾擔任中國昆山廠外銷業務主管，並於 2010 年起擔任時任中國區總裁劉湧昌的特助，推動中國廠區的產銷協調。2015 年調回巨大集團總部，負責全球銷售部 POS(銷售時點管理) 業務。
劉素娟在 2017 年起擔任巨大全球品牌暨行銷中心品牌長兼全球商品事業部銷售長。劉素娟在巨大集團深耕 20 年，歷經多個不同職務歷練，奠下扎實的產業實務經驗與根基，在職務上與新任董事長劉湧昌緊密合作十多年，培養出良好的工作默契。
巨大 2024 年前三季營收 576.87 億元，毛利率 20.29%，年減 2.89 個百分點，稅後純益 21.7 億元，較去年同期減少 30%，前三季每股純益爲 5.54 元。
展望未來，劉湧昌與劉素娟將同心協力，帶領同仁穩健開創集團嶄新的未來，持續為全球消費者提供卓越的自行車產品與服務體驗。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 巨大以2010萬美元取得Stages Cycling品牌與資產跨足健身器材
- 巨大前三季稅後純益21.7億元年減30% 每股純益5.54元
- 走入淡季 巨大10月營收48.71億元月減19% 年減6.54%
- 走入淡季 巨大11月營收45.88億元月減5% 年減16%
下一篇