搶當「天空之城」！陸多地成立公司加速發展低空經濟 專家：釋放三大關鍵信號

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-27 14:03

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中國國務院新聞辦公室今 (27) 日舉行「中國經濟高質量發展成效」系列記者會，介紹交通運輸服務經濟高品質發展有關情況，中國交通運輸部 2025 年重點工作包括將發揮綜合交通運輸優勢，降低全社會物流成本，推動交通運輸改革，加快發展通用航空和低空經濟，透過改革釋放發展活力等。

中國交通運輸部副部長李揚表示，2025 年將重點聚焦多項工作；一是用好政策紅利，抓好一大批重大工程建設，加快完善國家綜合立體交通網；二是將發揮綜合交通運輸優勢，降低全社會物流成本。 預計 2025 年降低成本達 3 千億人民幣，三是將推動交通運輸改革，推動深化綜合運輸體系改革，推進鐵路體制改革，加快發展通用航空和低空經濟，通過改革釋放發展活力；四是將狠抓安全生產，讓人民群眾出行更安全。

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2024 年被稱為低空經濟元年，低空經濟首次被寫入《政府工作報告》，二十屆三中全會也提出「發展通用航空和低空經濟」，低空經濟迎來發展新機遇。

今年來，中國各地城市搶進低空經濟新賽道，上海低空經濟公司上周五 (20 日) 註冊成立，註冊資本 9 億人民幣，隔天湖南省低空經濟發展集團也註冊成立，紛紛搶做「天空之城」。

中國《前瞻網》在考量當下形勢跟各地低空經濟產業規劃後認為有 3 個關鍵訊號；一是明年政策支持力道將加大，二是低空經濟產業發展前景看好，最後則是技術創新加速。

《前瞻網》還看好 3 個未來關鍵成長點，分別是民用無人機、全電動垂直起降飛機 (eVTOL) 以及低空智聯網。

在 eVTOL 投資機會上，2024 年是 eVTOL 商業化營運元年，各大廠商的適航取證、訂單簽訂正如火如荼進行，eVTOL 有望成為無人機之後，低空經濟又一個兆元級潛力市場。

此外，隨著無人機技術不斷發展，低空物流市場加速起飛，未來在全國及地方政府大力推動下，無人機服務業者將搭建包含無人機物流配送航線、無人機投遞點、無人機空頭櫃等等城市立體配送網路，實現更高效率的低空物流模式。

近年來，在中國政策支持、網路基礎設施與行動寬頻加速普及、視訊技術日趨成熟、資本助推等利多因素推動下，中國直播平台、觀眾數量爆發成長，網路直播產業呈井噴式發展。網路直播利用網路實現資訊的即時分享，開啟了全新社群網路互動方式，被稱為擁有千億市場的新興產業。

在直播產業中，低延遲為串流媒體技術開發者最關注的熱點技術。中國線上直播產業整體保持穩定成長的發展態勢。隨著新的影像處理技術、控制技術、4G/5G 網路傳輸技術發展，以及用戶對直播效果與技術要求的不斷提高，未來無人機低空航拍直播方式在中國網路直播中應用滲透率將持續提高，低空航拍市場將獲較大的爆發力。