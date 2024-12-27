盤中速報 - Stargate Finance大跌14.48%，報0.36美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 01:05
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內跌幅超過14.48%，最新價格0.36美元，總成交量達0.75億美元，總市值0.74億美元，目前市值排名第 177 名。
近 1 日最高價：0.49美元，近 1 日最低價：0.36美元，流通供給量：204,338,417。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+35.11%
- 近 1 月：+7.65%
- 近 3 月：+12.80%
- 近 6 月：+3.40%
- 今年以來：-36.16%
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