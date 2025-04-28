盤中速報 - FIS大漲36.84%，報0.2786美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 16:05
FIS(FIS)在過去 24 小時內漲幅超過36.84%，最新價格0.2786美元，總成交量達0.30億美元，總市值0.31億美元，目前市值排名第 189 名。
近 1 日最高價：0.29美元，近 1 日最低價：0.2019美元，流通供給量：111,896,397。
據調查，FIS幣是一個代幣，StaFi是一種DeFi協議，可釋放抵押資產的流動性。用戶可以通過StaFi抵押合約來抵押PoS代幣(例如DOT，FIS等)，並獲得rToken(例如rDOT，rFIS等)作為回報，這些代幣可用於交易以對沖市場波動，同時仍可獲得抵押收益。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+103.95%
- 近 1 月：+81.26%
- 近 3 月：-0.39%
- 近 6 月：-15.29%
- 今年以來：-41.83%
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