盤中速報 - Viberate大漲9.52%，報0.11美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 00:35
Viberate(VIB)在過去 24 小時內漲幅超過9.52%，最新價格0.11美元，總成交量達0.78億美元，總市值0.23億美元，目前市值排名第 218 名。
近 1 日最高價：0.18美元，近 1 日最低價：0.09美元，流通供給量：199,995,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.69%
- 近 1 月：+25.60%
- 近 3 月：+30.40%
- 近 6 月：+17.24%
- 今年以來：+28.09%
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