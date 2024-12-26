奇景推第三代車用TDDI 最高串接4顆TDDI

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-26 18:26

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奇景光電 (HIMX-US) 今 (26) 日宣布，將於 CES 2025 展示車用 LCD 與 OLED 影像顯示及觸控解決方案，其中，最新第三代車用 TDDI 解決方案將首次亮相，實現業界最高 4 顆 TDDI 串接功能。

奇景指出，公司在車用面板領域深耕近 20 年，在 LCD 車用面板領域市占率最高，在 OLED 領域，也與韓國、中國和日本的 OLED 領先面板廠策略聯盟，進一步拓展車用產品應用。

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奇景看好，汽車顯示器市場受惠智慧座艙需求上升，以及對顯示功能、解析度和尺寸多樣化要求推升，電動車和傳統汽車中的顯示器數量、尺寸和複雜度不斷增加，奇景也推出一系列晶片，包括驅動 IC、TDDI、分區調光時序控制晶片 (Local dimming Tcon)，還有 OLED 顯示驅動 IC、OLED Tcon 以及 OLED 觸控 IC，甚至包括 pillar-to-pillar 的全景顯示技術 (Panoramic view)。

其中，奇景車用 OLED on-cell 觸控 IC HX8530 系列，採用最新的獨家架構設計，可支援剛性、柔性或混合 OLED 面板，並可依不同觸控通道數量及 IC 串接方式，滿足各種特殊形狀 (free form) 、曲面以及尺寸的觸控要求，以靈活設計滿足汽車一級供應商及製造商多樣化的車艙設計需求。

奇景說，HX8530 提供業界最佳的高觸控訊號雜訊比 (SNR 大於 45 dB)，能夠有效抑制顯示模組的各種噪音源，杜絕觸控與顯示螢幕相互干擾，在戴厚度達 2 毫米手套以及濕手指操作等情境下均能穩定操作，不受干擾。

HX8530 也提供業界領先的 240Hz 的觸控回報率，以及即時高達 10 指觸控響應，提供更流暢的操作，實現多樣化的手勢操作，提升用戶體驗。目前 HX8530 已通過多家 OLED 領先面板廠的觸控項目驗證，符合車廠各種 EMC 檢測要求，成功導入多家新款汽車，已於 2024 年進入量產。

奇景也推出新一代 LCD TDDI HX83195 系列，支援 LVDS 介面，突破上一代最多支援 3 顆 TDDI 串接的限制，實現業界最高 4 顆 TDDI 串接功能，目前已被客戶採用於最新車款 16 吋、3.2K x 2K 高解析度觸控面板，並於今年第四季進入量產。

奇景說，HX83195 TDDI 支援全球最新的面板觸控多工技術，能進一步減少晶片使用顆數，降低如 15 吋 FHD 解析度等主流面板的製造成本，且獨家開發的 IC 設計架構可顯著縮短觸控反應時間，並提供動態切換顯示刷新調整功能，顯著提升面板顯示效果，同時有效降低功耗。