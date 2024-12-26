【量大強漲股整理】機器人股走勢分歧，有機會續攻嗎?指標關鍵看甚麼?
鉅亨研報 2024-12-26 17:52
加權指數今日震盪整理，終場上漲 26.81 點，收在 23246.94 點，成交量下降至 3013.93 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 30.88 億元，投信買超 1.69 億元，自營商買超 18.99 億元，三大法人合計買超 51.56 億元 ，其中，外資、自營商連買四日、投信由賣轉買
美國股市 12 月 25 日因聖誕節休市，但在 24 日的交易中，四大指數全面收高，顯示出聖誕行情的強勁表現，受到大型股與成長股的帶動，投資者信心回升，今年全球股市在 AI 題材的推動下表現亮眼，其中美股的那斯達克指數漲幅超過 30%，位居全球主要指數之首，其次是土耳其與台股，分別大漲約 28%，美股的 S&P 500 指數和費城半導體指數也分別大漲超過 25% 與 22%，在表現最佳的五大指數中，三個來自美國市場；台股方面今日受到歐美股市休市的影響，市場呈現量縮觀望的態勢，投資人靜待外資回流，加權指數今日小幅震盪整理，終場小漲 26.81 點，收在 23246.94 點，成交量來到 3013.93 億，近期台股連三日上漲，雖然量能始終不足，不過持續走強，偏多格局不變，市場主要由本土資金主導，隨著資金配置中性偏多，漲幅較大的個股有回檔整理，而先前表現較弱的個股則出現補漲行情，中小型股、題材股以及作帳行情的標的成為市場的主角，類股持續輪動，台股大盤在聖誕節後 10 日內上漲的機率約為八成，本波漲勢有機會延續至元月上旬，選股將比選市更為重要。
權值股方面，(2330-TW)台積電，平盤震盪，收在 1085 元，投資專家 Adam Spatacco 在《The Motley Fool》撰文指出，台積電目前正處於一個十年一遇的投資機會，雖然輝達在人工智慧領域獲得了廣泛的關注與榮耀，但輝達的成功很大一部分要歸功於台積電，(NVDA-US)輝達、(AMD-US)超微等許多知名的芯片設計公司將大部分的製造過程外包給台積電，這使得台積電在全球半導體供應鏈中占據了舉足輕重的地位，根據台積電的年報，該公司與多家世界頂級半導體公司及雲端運算巨頭合作，包括 (AMZN-US) 亞馬遜、(AVGO-US) 博通、(QCOM-US) 高通、(SONY-US)索尼、輝達和超微等，目前，台積電的預期本益比為 22.2，與標準普爾 500 指數的遠期本益比相近，這使得台積電的估值在當前市場中顯得相對合理，甚至低估，Spatacco 認為，對於台積電的投資，無論是從短期還是長期的角度看，都要比更廣泛的資本市場來得更具吸引力，隨著人工智慧技術的快速發展，半導體產業將成為推動 AI 市場增長的核心驅動力，而台積電作為半導體領域的領軍企業，將直接受益於這一趨勢；(2317-TW)鴻海，上漲 0.54%，收在 187.5 元，鴻海股價近期受到營收月減等利空消息的影響，加上籌碼面持續遭法人調節，自前波高點回檔至至上週五的收盤，已經達 17% 跌幅；儘管如此，許多股民卻趁機進場撿鑽石，積極買入低價股，根據台灣集保所的統計數據，12 月 20 日，鴻海股民人數達到歷史新高，突破 100 萬人，達到 100 萬 7,386 人，較 11 月 8 日的 89 萬 9,740 人增加了 10 萬 7,628 人，特別是零股族群的數量顯著增加，增加了約 3.3 萬人，顯示出散戶對鴻海股價下跌的關注和信心，這波股民進場的情況反映了散戶對鴻海未來表現的樂觀預期，認為目前的股價已經低於其實際價值，進場撿取便宜股的情況也非常普遍；(2454-TW)聯發科，上漲 0.71%，收在 1420 元，聯發科於 12 月 23 日正式發表了天璣 8400，這款 5G 全大核 Agentic AI 行動晶片採用了先進的 4 奈米製程技術，並率先將創新的全大核架構設計引入高階智慧型手機市場，天璣 8400 除了擁有卓越的效能，還搭載了天璣 Agentic AI 引擎，進一步強化生成式 AI 的性能，預計將由紅米手機 Turbo 4 首度搭載這款晶片。
強勢族群方面集中在光學股，中國市場內捲風也蔓延到了鏡頭業，據報導，部分規格鏡頭的價格甚至比一瓶礦泉水還便宜，使得連華為旗下的中藍電子也決定停止向 OPPO、vivo 等手機品牌供應鏡頭，車用鏡頭廠商也面臨發不出薪水的困境，這一轉單效應引發市場關注，受惠於這一局勢，台灣的鏡頭相關公司 (3008-TW) 大立光，再創新高、(3630-TW)新鉅科，表現強勁，亮燈漲停，雙雙噴出!
美國政府對大陸網通業者的打壓依舊持續，繼調查大陸網通巨擘 TP-Link 並祭出禁售令後，美國總統拜登於 12 月 23 日宣布再撥款 30 億美元（約新台幣 960 億元），協助電信業者汰換具安全疑慮的中國製網通設備，這一政策對台灣網通廠商帶來正面挹注，(6285-TW) 啟碁、(5388-TW) 中磊、(3596-TW) 智易，在盤面上持續的向上表態；這些公司近年來成功打入美國電信及有線電視供應鏈。
年底作帳行情持續發酵，威盛集團也未缺席，儘管 (2498-TW) 宏達電已連續 26 季虧損，26 日早盤股價仍強勢漲停，成交量突破 1.9 萬張，漲停委買張數達 1.8 萬張，其他威盛集團的成員如 (6118-TW) 建達、(5344-TW)立衛、(6756-TW)威鋒電子等也盤中亮燈漲停，(2388-TW)威盛更在早盤漲幅一度達 5%，(8068-TW)全達則上漲 4.34%，這些股票的強勁表現顯示出市場對該集團未來發展的信心，宏達電正在積極拓展其元宇宙布局，並表示不僅在 AR、VR 領域，現在也在延展實境（XR）領域看到快速成長的機會，明年該公司將推出新硬體產品，並深化軟體服務，例如其旗下的 3D 渲染技術 Polygon Streaming，已經衍生出新的商業模式，這將有助於提高軟體營收的比例，並期望明年能帶來顯著增長。
隨著 AI 技術推動先進封裝成為趨勢，矽光子技術也受到市場的關注，成為今年的贏家，相關概念股如佳螢點名預告的雙連捷運站
(3450-TW) 聯鈞股價再創新高，登上歷史新高! 來到 299 元大關! 會員波段獲利達 + 293% 以上!!! 通通領先預告，事後驗證
(3081-TW) 聯亞持續強勢，也即將往前高挑戰!!!!
(4583-TW)台灣經精銳，再創新高! 成為即將登場千金的機器人股；隨著 AI 產業的持續發展，新的 GB200 AI 伺服器預計明年開始大量出貨，加上 (2330-TW) 台積電的 2 奈米製程預計在 2026 年下半年量產，未來幾年 AI 產業的成長潛力將為台股帶來新的動能，基於這些因素，市場對於 2025 年的台股前景保持看好，預期台股將繼續上漲。
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