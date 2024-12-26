PSA華科事業群再對日本出手 精成科以84億元收購日本PCB廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 17:48

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PSA 華科事業群旗下精成科技 (6191-TW) 今 (26) 日召開重大訊息說明，精成決議將以 397 億日元 (約新台幣 84 億元) 收購日商 PCB 製造公司—Lincstech Co., Ltd. 的 100% 股權，這是 PSA 華科事業群人主精成科技以來繼收購日本 ELNA 後，再度出手收購日本 PCB 廠。

同時，由於 Lincstech 也生產車用板產品，也有利於與目前持有的 ELNA 公司進行進一步整合。

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精成科指出，此次交的交割需視相關主管機關核可的審查進度而定，待所有交割前應完成事項達成後，精成科技將取得 Lincstech 公司之 100% 股權，並依契約進行價格調整。精成科技透過此次收購，將整合雙方資源，發揮互補綜效，並進一步落實 PSA 集團深耕全球市場的策略，且強化技術實力及產品優勢，與客戶建立雙贏的夥伴關係。

精成科指出，日本 Lincstech 是全球領先的高階 PCB 製造廠，在日本及新加坡共有 5 間高度自動化工廠，全球超過 1600 名員工，專注於高端 PCB 產品，包括多層板，用於高階 DRAM 測試的探針卡，以及高密度多層電路板適用於高速應用，例如資料中心 400Gbps 交換器等。

精成科指出，Lincstech 以其尖端技術、針對市場需求量身定制的解決方案以及品質和可靠性而聞名。根據 Lincstech 最新的營運報告，2024 年前三季 Lincstech 公司營業額 469 億日元 (約新台幣 99 億元)，特別是面對 AI 產業的強勁需求，高度仰賴運算力，甚或因 AI 發展對 Edge 端性能的提升，不論在用戶端或是局端，均展現其領先同業的優越技術，深受客戶倚重，且全球面對地緣政治的挑戰。

同時美國聯邦總務署 GSA (General Services Administration) 採購供應美國政府的產品，經常根據美國貿易協定法案 TAA (Trade Agreements Act) 規定執行政府採購活動，而新加坡是少數的亞洲國家之一，Lincstech 的布局同時也為客戶提供更多解決方案。

精成科技 PCB 事業群，設廠遍及中國、日本及馬來西亞，長期以來不論在產品線或客戶關係上都耕耘甚深，主要客戶為全球知名企業，如 3C 通訊產品、車用市場及 PC/NB 等相關應用，再加上精成科技自 2018 年收購日商 ELNA 公司以來，已累積收購及整合日本公司的經驗，本次也會運用在管理、技術及市場整合的能力，確保 Lincstech 可以快速融入並發揮最大的潛力。

精成科指出，這次收購 Lincstech100% 的股權交易，將為精成科技帶來顯著的綜效，包括產品線擴充，精成科技的產品主要應用在個人電腦、車用及消費產品，未來將可利用 Lincstech 的高階技術進一步拓展產品線，特別是在 AI 伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域。

同時，在對精成科的 技術提升方面，Lincstech 在高階 PCB 製造領域的技術優勢將進一步增強精成科技的競爭力，並提升其在全球市場中的市場佔有率。因應客戶不同產品規格、不同技術層次、不同成本要求等，精成科技均能展現實力、全力配合客戶，再次展現 PSA 集團與客戶建立長期夥伴關係的策略。

精成科認為，收購 Lincstech100% 的股權交易，有助於在東南亞布局強化，精成科技在馬來西亞已有生產基地，今年 9 月更建立新廠、擴大當地的生產規模，Lincstech 在新加坡的製造基地，將能進一步擴大精成科技在東南亞地區的布局，面對地緣政治的挑戰，應對日益增長的市場需求。 對 日本市場整合方面，Lincstech 在日本的 4 座工廠，將透過精成科技既有的資源及規模，整合日本市場，並利用當地生產能力與市場需求進一步增長。