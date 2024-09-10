PSA精成科旗下ELNA馬來西亞PCB新廠落成已投資達70億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-10 09:25

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PSA 華科事業群旗下精成科技 (6191-TW）印刷電路板製造廠 ELNA 今 ((10) 日於馬來西亞檳城舉行新廠落成典禮，由 PSA 華科事業群董事長焦佑衡、PSA PCB 事業群總經理陶正國、ELNA 社長楊其荺與經營團隊主持。

今天啟動儀式由馬國檳城州首席部長曹觀友、檳城投資局拿督呂麗蓮、馬來西亞投資發展局檳州主任卡達菲、台灣商會檳城分會許上智會長等眾多嘉賓共同出席，見證新廠落成啟用。

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ELNA 在 2018 年加入 PSA 華科事業群，2022 年至今在馬來西亞投入超過 10 億馬幣 (新台幣 70 億元)，在檳城現有廠房旁興建一座五層樓的 PCB 製造廠，生產高品質及先進的 PCB。新廠第一期產能將生產 30 萬平方英呎，供應汽車、伺服器、網絡設備、個人運算及消費性電子產品等，隨著高品質及先進 PCB 需求日益增長，預估未來在三期建廠全部完成後的滿產能可達到 100 萬平方英呎，而新廠啟用後則鎖定伺服器用高階板爲主。

ELNA 楊其荺社長指出，ELNA 檳城原有廠房仍會持續製造雙面及多層印刷電路板，新廠增加先進產能，為滿足客戶對供應商地理製造多樣化、供應鏈彈性的需求，ELNA 檳城廠的現有 30 萬呎產能對汽車應用板的接單高達營收 60%。

馬來西亞是全球第六大半導體出口國，檳城是馬來西亞半導體產業主要重鎮，擁有完善的工業生態系統、豐富的人才庫及有利的商業環境。目前進駐馬來西亞以半導體封裝與測試廠為大宗，占全球市場 13%。

ELNA 選擇於檳城續新建 PCB 廠房，有望為檳城建構更完整的電子製造供應鏈。此次在馬來西亞新建第二座 PCB 廠房擴大產能，將移轉先進的製造技術，培養本地 PCB 尖端技術人才，創造超過 1000 個額外就業機會。檳城州曹觀友首席部長致詞表示，ELNA 新廠落成對檳城是一個重要的里程碑，檳城將繼續努力鞏固在電子製造領域的全球領導地位。

ELNA 檳城第二廠完工啟用。(鉅亨網記者張欽發攝)

PSA 華科事業群積極佈局全球，包含旗下精成科技、釜屋電機、閎暉實業在馬來西亞、日本等地投資，設立被動元件、印刷電路板、EMS 代工工廠等，集團 PCB 總經理陶正國表示，PSA 致力為全球客戶提供一站式的產業最佳解決方案，ELNA 新廠落成啟用是 PCB 事業群重要的里程碑，期待能提供更多元且優質的產品和服務。

ELNA 在 2018 年加入 PSA 華科事業群，主要服務為設計、製造印刷電路板，生產據點在日本及馬來西亞，其產品廣泛應用於汽車電子、消費電子、通訊設備和工業控制等領域。ELNA PCB(M) SDN. BHD. 為精成科技旗下 ELNA PCB 馬來西亞公司，已取得品質管理認證 IATF 16949:2016、ISO 9001:2015，以及環境管理認證 ISO 14001:2015，致力於追求品質並與環境和諧共處，與合作夥伴建立良好信任，提供高品質產品。