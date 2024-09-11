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精成科馬來西亞電子構裝業務接單滿載 還將跨入汽車電子EMS

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-11 14:03

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精成科技馬來西怡保公司總經理劉愷信。(鉅亨網記者張欽發攝)

PSA 華科事業群旗下精成科技 (6191-TW) 除透過子公司 ELNA 在馬來西亞檳城擴充印刷電路板生產線之外，精成科技本身在馬來西怡保也設立 EMS(電子構裝) 服務業務，在目前的 9 條 SMT 生產線產能利用率超過 80%，且訂單接單滿載，預估還將因應車用電子構裝接單需求再進一步擴充。

精成科技馬來西怡保公司總經理劉愷信指出，精成科技怡保廠 SMT 生產線由去年的 3 條擴充到現有的 9 條，訂單依舊暢旺，產能利用率目前超過 80%，主要訂單爲來自工控的音訊、空調控制產品的對歐美出口，後續訂單在在中美貿易戰持續之下仍然強勁。


精成科技馬來西怡保公司在現有 4 層樓的廠房已使用兩層，目前訂單接單滿載，還有增設 SMT 生產線的大量空間可以運用。

劉愷信指出，精成科技馬來西怡保公司規劃半無塵室的生產空間，未來將因應車用電子構裝接單需求再進一步擴充。

精成科技主要產品三大應用為 NB、PC 及消費性電子，2024 年上半年營收 108.06 億元，毛利率 27.31%，年增 6.04 個百分點，2024 年上半年稅後純益 14.47 億元，年增 16.53%，每股純益達 3.06 元。

目前 PSA 旗下印刷電路板及 EMS 服務事業包括瀚宇博德 (5469-TW)、精成科技、台灣精星 (8183-TW)、軟板廠嘉聯益科技 (6153-TW)。

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精成科營收馬來西亞

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