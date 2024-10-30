精成科前三季淨利年減4.1% EPS 4.96元 EMS仍有擴展空間
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 14:32
華科事業群的 PCB 及 EMS 廠精成科技 (6191-TW) 公布最新財報，2024 年前三季稅後純益 23.49 億元，年減 4.1%，每股純益 4.96 元，精成科技除在兩岸之外，透過日本子公司轉投資在馬來西亞的 PCB 及 SMT 業務仍有發展空間。
精成科技 2024 年第三季營收爲 58.95 億元，毛利率 25.99%，季減 1.28 個百分點，年增 0.64 個百分點，單季稅後純益 9.02 億元，季增 4.46%，年減 25.31%，單季每股純益 1.9 元。
精成科技 2024 年前三季營收爲 167.01 億元，毛利率 26.78%，年減 0.44 個百分點，2024 年前三季稅後純益 23.49 億元，年減 4.1%，每股純益 4.96 元。
PSA 事業群的精成科除在 PCB 產製能力上也增加產量並擴充在 HDI 的產能，而在 EMS 產品線，未來還會再提升產能。如在馬來西亞的怡保 EMS 廠仍在原有的 2 層樓空間之外，預計在另 2 層建置無塵室 SMT 線，以因應未來客戶端對高規格生產空間的要求。
精成科在馬來西亞透過轉投資的檳城新生產線已在 9 月正式啟用，並增加每月 30 萬呎的產能。
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