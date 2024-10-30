精成科前三季淨利年減4.1% EPS 4.96元 EMS仍有擴展空間

華科事業群的 PCB 及 EMS 廠精成科技 ( 6191-TW ) 公布最新財報，2024 年前三季稅後純益 23.49 億元，年減 4.1%，每股純益 4.96 元，精成科技除在兩岸之外，透過日本子公司轉投資在馬來西亞的 PCB 及 SMT 業務仍有發展空間。

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PSA 事業群的精成科除在 PCB 產製能力上也增加產量並擴充在 HDI 的產能，而在 EMS 產品線，未來還會再提升產能。如在馬來西亞的怡保 EMS 廠仍在原有的 2 層樓空間之外，預計在另 2 層建置無塵室 SMT 線，以因應未來客戶端對高規格生產空間的要求。