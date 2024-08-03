〈熱門股〉精成科 股價跌深獲投信買盤力挺周漲8.52%

精成科 2024 年第二季營收 56.81 億元，季成長逾 10%，年減 3.87%，表現優於預期，2024 年上半年營收 108.06 億元，毛利率 27.31%，年增 6.04 個百分點，2024 年上半年稅後純益 14.47 億元，年增 16.53%，每股純益達 3.06 元，笫三季營收估將再成長，精成科馬來西亞廠以原先日本車載客戶為主，新廠 9 月啟用，第四季加入量產，可望推動營收動能向上。

精成科在本周之前的股價波段跌幅達 24%，在跌深後本周獲投信買超 3770 張，形成反彈走勢，股價本周成交量能逐日遞增，並收在 66.2 元，漲幅達 8.52%，同時，股價在 5 日、10 日線在 62.9 元形成交叉形成有力短線支撐，將向上挑戰季線 70 元反壓區。