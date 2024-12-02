陸11月新能源車銷售榜出爐！比亞迪破50萬輛續稱霸 長安首破10萬 逾10車廠再創新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-02 17:36

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最新數據顯示，中國車市 11 月銷售表現延續金九銀十的上揚態勢呈現年終火熱景象，13 家車廠僅 2 家呈月減表現，其中比亞迪繼續突破 50 萬輛，再創紀錄，長安新能源銷量首次突破 10 萬輛，零跑首破 4 萬輛，提前完成全年銷量目標，小鵬首破 3 萬大關，小米交付量繼續保持 2 萬以上，並提高全年目標至 13 萬輛。

在新能源銷量 / 交付量上，比亞迪 11 月銷量年增 67.2% 至 50 萬 6804 輛，不出意外的斷層式領先，其中乘用車海外銷售 3 萬 977 輛，其中王朝海洋銷售 48 萬 5178 輛，方程豹 8521 輛，騰勢 10002 輛，仰望銷售 302 輛。今年前 11 月累計銷量達 375.73 萬輛，去年同期為 268.34 萬輛，年增率 40.02%。

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排名第二的中國車廠則是上汽集團，年增約 16% 至 17.4 萬輛，比 10 月多賣 2 萬多輛，總體銷售動能仍向上，這或許和臨近年底福斯、名爵、榮威、智己等品牌都在加大促銷力度有關。

第三則是吉利集團，上月銷量也成長近 2 萬輛至 12 萬 2453 輛，再創新高，其中銀河系列佔了 7 萬 5 千輛。

排名第四的長安亦成長 1.5 萬輛，新能源銷量首度破 10 萬輛大關，主要受惠於銷量屢創新高的阿維塔，表現穩定的中堅力量長安深藍，以及高性價比著稱的長安啟源等品牌。隨著置換補貼臨近尾聲，加上年底促銷力度進一步加大，長安也有望在 12 月實現進一步突破。

第五則是奇瑞，上月新能源銷量年增 267.9% 至 77830 輛。若算上燃油車一共賣 28 萬輛，是僅次於比亞迪的「二哥」。

理想汽車則以 4 萬 8740 輛交付量排第六，年增 18.8%，但較 10 月的 5 萬 1443 輛有所回落，不過仍穩居新勢力車廠「銷售王」寶座。

理想排名雖仍屬前段班，但近兩個月銷量在持續下滑，終究沒能守住 5 萬輛大關。這一方面說明市場競爭壓力大，另一方面 L6 上市帶來的訂單量或許已消化完畢，想要進一步提振銷量，恐須進行車型改款，或者推出更有新意的新車才行。

排第七的則是廣汽埃安，全球新能源汽車銷量 4 萬 2301 輛，較上月跟一年前均有成長，鴻蒙智行則以 4 萬 1931 輛排名第八，而智界已推出新款，若後續交付不出問題，估計銷量還能再往上衝。

即將成立 9 周年的零跑則排第 9，單月交付量首破 4 萬輛至 40169 輛，年增率 117%，今年前 11 月累計交付 25 萬 1207 輛，提前完成全年銷量目標。

第十名則是長城汽車的 3 萬 5999 輛，年增 15.2%。

另一造車新勢力小鵬則位居第十一名，上月交付 3 萬 895 輛，交付輛連續第三個月創單月新高。

第十二名則是極氪的 27011 輛，年增 106%，再創歷史新高，蔚來則以 2 萬 575 輛排第十三名，第十四名則是領克的 20084 輛。